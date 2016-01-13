Грипп пришел в Беларусь: пик заболеваемости ожидается в конце января – начале февраля

Новости Беларуси. В Беларуси начали регистрировать единичные случаи гриппа. Подъем заболеваемости медики ожидают к концу января — началу февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее, специалисты надеются избежать эпидемии благодаря массовой вакцинации. За октябрь – декабрь прошлого года прививку от гриппа сделали почти 4 миллиона человек.

Чтобы избежать заражения, врачи рекомендуют воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей, избегать контакта с заболевшими, проветривать помещения и соблюдать личную гигиену.