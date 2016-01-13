Много воды и капсулы с молочным чертополохом: как избежать похмельного синдрома?

Время от времени похмельного синдрома с утра не избежать. Естественно, что миллионы людей, особенно во время праздников, не прочь немного выпить. Но печень вас за это вряд ли поблагодарит, к тому же велика вероятность тошноты или тяжести в голове. У каждого свое решение утренней проблемы. Однако есть и наиболее эффективные средства для восстановления сил и бодрости.

Много воды Употребление алкоголя препятствует образованию гормона вазопрессина. Это приводит к тому, что вода из почек не всасывается органами и тканями, а сразу поступает в мочевой пузырь. Именно поэтому во время «празднования» так часто хочется в туалет. Спиртное является и причиной обезвоживания. Тело избавляется от количества воды, в 4 раза превышающее объем выпитого. Отсюда ужасные головные боли и сухость во рту. Во избежание этого, заранее позаботьтесь о том, чтобы при вас была вода, как вечером, так и утром. В любом случае, правило «восьми стаканов в день» никто не отменял. «Спрайт»

Китайские исследователи изучили 57 видов напитков и обнаружили, что те, которые содержат сок лимона или лайма, быстрее расщепляют алкоголь и выводят его из организма. Британский эксперт Джейн Скривнер считает, что в «Спрайте» содержится много воды, которая поможет справиться с обезвоживанием. А входящий в состав сахар моментально поднимет на ноги. Важно отметить, что это моносахарид, действие которого краткосрочно. А еще в соке лимона или лайма содержится щелочь. Нейтрализовав кислоту, она подавит чувство тошноты. А газированная вода со свежевыжатым лимонным соком даже лучше «Спрайта». Завтрак Есть вероятность того, что с похмелья появится аппетит. Калории – источник энергии, а яйца и мясо –аминокислоты цистеина, которая способствует выводу токсинов. В то же время специалисты рекомендуют легкую пищу для восстановления уровня сахара в крови, которая не доставит дополнительных проблем желудку. Например, крекеры, тосты или овощной бульон. Помимо этого, алкоголь может снизить уровень калия в организме, восполнит который банан. Обезболивающее Врачи уверяют, что аптечные лекарства помогают при головных болях и мышечных судорогах. Однако не следует покупать аспирин, так как он может привести к раздражению слизистой оболочки желудка, и тошнота усилится. Лучше взять средство, в состав которого входит парацетамол или лизин ибупрофена, проникающий в организм быстрее. А кодеиносодержащие препараты заменяют две таблетки обыкновенного обезболивающего. «Регидрон» против «сушняка» Этот белый порошок, богатый глюкозой, восстанавливает минералы и соли, вышедшие вместе с мочой и токсинами. Пусть это средство будет у вас не только на случай похмелья, но и диареи, обезвоживания и теплового удара. Шипучие таблетки

В них содержатся витамин C, витамины группы B, кальций и магний. Растворите одну таблетку в стакане воды, и вы получите хороший посталкогольный напиток. Капсулы с молочным чертополохом (расторопшей) Римляне использовали это растение для лечения детских болезней и змеиных укусов. В составе молочного чертополоха есть силимарин, который применяется при лечении болезней печени. Однако эксперты не сходятся во мнениях. Одни предполагают, что расторопша благоприятно воздействует на печень, подвергшуюся алкогольной интоксикации. Но другие исследования показывают, что препарат никак не влияет на функции печени. Физические упражнения

Конечно, не каждый настроен на такие испытания после тяжелой ночи. Прежде полагали, что алкоголь можно вывести с потом, но, как оказалось, это миф. Тем не менее, всем известно, что один из самых отвратительных побочных эффектов похмелья – плохое настроение. Физические упражнения высвобождают эндорфины – «гормоны счастья». По существу, это хороший способ забыть о том, что вы делали вчера ночью. Сон

Для новогодних праздников – лучший вариант. Похмельный синдром, как правило, проходит через сутки, так зачем же мучаться, выдумывая способы борьбы? Впрочем, новогодний праздник всего лишь раз в году. В остальных случаях можно воспользоваться отгулом. Как вариант, отвлекитесь на фильм или книгу, но ни в коем случае не стоит поддаваться самокопаниям. Сауна, баня или душ В первую очередь, горячий душ освежит ваше тело, и это удивительным образом скажется на работе мозга. Кроме того, с потом выйдут токсины и активизируются эндорфины. Вследствие этого ускорится метаболизм и похмелье пройдет быстрее. А баня или сауна снимет усталость глаз и головы. Клин клином не вышибешь