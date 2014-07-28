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В Минске для ранней диагностики онкологических заболеваний начали выпускать передвижные мини–клиники

28 июля 2014 18:50
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Новости Беларуси. Передвижные мини-модули для ранней диагностики онкологических заболеваний начали выпускать в Минске.  В каждой из автоклиник —  четыре специализированных кабинета, в которых медики смогут обслуживать до 60 человек в день. У разработки столичной медицинской компании пока нет конкурентов в СНГ,  поэтому передвижные мини-модули планируют поставлять на экспорт, а белорусам  мобильная медицина станет доступна уже осенью. Первыми новинку смогут оценить жители Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Медицинское оборудование # Здоровье # Фотофакт

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