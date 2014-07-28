В Минске для ранней диагностики онкологических заболеваний начали выпускать передвижные мини–клиники

Новости Беларуси. Передвижные мини-модули для ранней диагностики онкологических заболеваний начали выпускать в Минске. В каждой из автоклиник — четыре специализированных кабинета, в которых медики смогут обслуживать до 60 человек в день. У разработки столичной медицинской компании пока нет конкурентов в СНГ, поэтому передвижные мини-модули планируют поставлять на экспорт, а белорусам мобильная медицина станет доступна уже осенью. Первыми новинку смогут оценить жители Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.