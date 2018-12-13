Уход за лицом зимой: «Ограничить количество пилингов»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – косметолог, дерматолог – Екатерина Карпилович.

Можно ли заботится о состоянии кожи лица зимой должным образом дома?

Екатерина Карпилович, косметолог, дерматолог:

Конечно. Это вполне реально и нормально. Нужно понимать этапность нашего ухода. Если это зима – увлажняющие маски 2-3 раза в неделю, если это сухая кожа. Ограничить количество пилингов, особенно содержащих крупные частицы, заменить это на гоммаж. Если очищение, то более мягкие текстуры, такие, как молочко. Можно делать маски самодельные из того, что есть у нас в холодильнике.