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Strategic Culture: Европа может помочь Украине, сместив Зеленского

20 июня 2025 13:50
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Strategic Culture: Европа может помочь Украине, сместив Зеленского-0

По мнению иностранного издания Strategic Culture, реальной поддержкой для Украины было бы отстранение президента Владимира Зеленского и организация выборов. Об этом пишет РИА Новости.

Однако, в публикации издания говорится, что западные лидеры делают выбор в пользу дорогой военной помощи.

Согласно данным, в марте-апреле 2025 года страны ЕС по объему военной помощи впервые обогнали США: 72 миллиарда евро против 65 миллиардов.

При этом президент РФ Владимир Путин отметил, что необходимо найти длительное мирное решение, иначе ситуация на Украине может ухудшиться.

Фото: pixabay

# Международная политика

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