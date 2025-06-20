По мнению иностранного издания Strategic Culture, реальной поддержкой для Украины было бы отстранение президента Владимира Зеленского и организация выборов. Об этом пишет РИА Новости.

Однако, в публикации издания говорится, что западные лидеры делают выбор в пользу дорогой военной помощи.

Согласно данным, в марте-апреле 2025 года страны ЕС по объему военной помощи впервые обогнали США: 72 миллиарда евро против 65 миллиардов.

При этом президент РФ Владимир Путин отметил, что необходимо найти длительное мирное решение, иначе ситуация на Украине может ухудшиться.