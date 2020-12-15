У взрослых часто проходит со снижением слуха. Какие первые симптомы отита и что делать, если заболели?

Зима – лучшее время для активностей на свежем воздухе. Как здорово прогуляться в лесу, покататься на коньках и лыжах или просто поиграть в снежки. Однако длительное пребывание на морозе чревато последствиями, особенно для открытых участков тела. Самое уязвимое – уши, они особо чувствительны к переменам погоды и замерзают в первую очередь. Нахождение на сильном ветру даже при нулевой температуре может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Татьяна Луговская, врач-оториноларинголог медицинского центра «Кравира»:

Ухо заболевает не потому, что мы где-то просквозили, а потому, что начинается воспалительный процесс в носоглотке, где-то кто-то чихнул, где-то кто-то втянул в себя и начинается отит. Зимой отиты бывают и у взрослых. Если у детей отит дает болевой синдром, высокую температуру, сразу видно, что ухо болит, у взрослых отит проявляется просто потерей слуха. Пациенты начинают себе заливать в ухо перекись водорода, думая, что это банальная серная пробка – не нужно этого делать. У взрослых часто отиты проходят просто со снижением слуха. Нужно идти к врачу.

При отите воспалительный процесс протекает в одном из отделов ушной раковины. Главная причина развития болезни – инфекция и ослабленный иммунитет. Лечение отита заключается в обязательном приеме антибактериальных и противовоспалительных препаратов, назначить которые может только ваш лечащий врач.

Татьяна Луговская:

Отит бывает не только среднего, но и наружного уха. Когда воспаляется сама ушная раковина, кожа ушного прохода, все бывает очень болезненно. Это может дать даже и температурную реакцию.

В холодную погоду всегда держите уши в тепле. Для защиты можно использовать различные головные уборы или наушники. Снимайте серьги, если планируете долгое пребывание на морозе. Металл сильно охлаждает все, с чем соприкасается. Не затыкайте уши ватой, это может привести к развитию воспалительных процессов. После водных мероприятий (например, бассейна) не выходите на улицу с мокрой головой и тщательно просушите уши.

Татьяна Луговская:

Если человек находится за городом и нет возможности срочно обратиться к врачу, когда начались какие-то проблемы с ушами, самолечением заниматься не стоит. Если есть какие-то сосудосуживающие капли в нос, обязательно их закапайте, это снимет немного отек слуховой трубы, снимет нагрузку на барабанную полость, немножко нормализует давление барабанной полости и снимет болевой синдром. Никаких согревающих компрессов, максимум это сосудосуживающие капли в нос и что-нибудь нестероидное противовоспалительное – и к врачу как можно быстрее.