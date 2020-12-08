«Столкнусь со всей спецификой». Под Гродно открылась новая амбулатория – что говорят врачи и местные жители?

Новости Беларуси. В агрогородке Путришки открылась новая амбулатория. Она будет обслуживать и жителей соседних деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Амбулаторию открыли на базе бывшего ФАПа: расширили площади, увеличили штат, дополнили современным оборудованием. Активное участие в финансировании проекта приняло местное СПК. Что в результате получилось, посмотрела Галина Буро.

На прием к врачу теперь как на праздник. Еще бы, здесь все новое до последнего фонендоскопа. Жанна Черноусова много лет проработала продавцом в местном магазине и очень рада, что на пенсии не придется за справками или процедурами ездить в областной центр. Вот, пожалуйста: больничный открывала еще в городской поликлинике, а закрывает уже в амбулатории рядом с домом.

Жанна Черноусова, жительница агрогородка Путришки:

Спрашивала, будет ли аптека – сказали, что будет. Будет физпроцедурный кабинет. У меня хронический бронхит, мне надо где-то прогреваться. И еще ребенок восьми лет у меня, тоже хочется сюда, чтобы не ездить. Он не может ездить – укачивает. Так нам это вообще прекрасно. Мы давно хотели такую амбулаторию. Очень рады!

Елена Шпивель, жительница агрогородка Путришки:

Очень хорошо, рядышком с домом – здесь рядом живу. Очень хорошо, конечно. Мы очень все довольны!

Раньше здесь был небольшой фельдшерско-акушерский пункт. Прием вели помощник врача и акушерка. Теперь же расширились не только площади, но и штат. Добавились два врача общей практики и медсестра. А значит, своевременная и качественная медпомощь стала доступней жителям Путришек и близлежащих деревень.

Галина Буро, корреспондент:

Участок большой – к амбулатории относятся около 2 000 человек. Близость к городу решает – очень много молодых семей. Поэтому врачи общей практики ведут прием как взрослых, так и детей.

И это большой плюс для оттачивания профессионального мастерства, считает Лилия Неусыпова – врач общей практики и молодой специалист. После интернатуры по распределению крещение боем. Спецкостюм, перчатки, респиратор и щиток – ее старт карьеры выпал на пандемию. А это важный опыт.

Лилия Неусыпова, врач общей практики Путришковской амбулатории Городской поликлиники № 6 Гродно:

В принципе, мне очень нравится. Здесь интересный участок, интересные люди. Мне нравится с ними работать. Я столкнусь и со взрослыми заболеваниями, и с детскими заболеваниями, и со всей спецификой, которая только может быть у врача общей практики. Да, поэтому мне повезло.

Кабинеты врачей общей практики оснащены по последнему слову техники: от ростомеров и панелей для проверки зрения до ЭКГ-аппарата и отоскопов, которые помогают выявить ЛОР-патологию. Есть собственная лаборатория, в которой поводят забор анализов (в перспективе их будут выполнять здесь же). Заработает вскоре и стоматологический кабинет. Амбулатория должна полностью соответствовать требованиям и вызовам времени.

Гражина Водейко, заведующая Путришковской амбулаторией Городской поликлиники № 6 Гродно:

На базе амбулатории будет открыта ковидная контактная бригада. Мы собираемся забрать всех своих пациентов из города, которые сейчас там обследуются. Мы будем уже здесь, на селе, осуществлять диагностику и лечение коронавирусных пациентов. То есть это пациенты с коронавирусной инфекцией, контакты первого уровня. Мы будем забирать у них биологические материалы.