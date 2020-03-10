У вас повышенный уровень холестерина? Эти рекомендации помогут его понизить

Коварный враг или верный помощник? Примерно 150 миллионов жителей планеты страдают от повышенного уровня холестерина. А это чревато смертельной опасностью для сердца. Елена Таболич, врач-кардиолог районного кардиологического центра:

Есть плохой и хороший холестерин. Соотношение хорошего и плохого должно быть в сторону хорошего.

Если особенно есть сдвиг в сторону низкой плотности, они откладываются в стенках сосудов, образуются популярные бляшки, тромб и прикрывается просвет сосуда. Например, если это сосуд сердца, то это будет инфаркт, если это сосуды головного мозга или питающий головной мозг, то это будет инсульт.

Холестерин – один из основных строительных материалов организма. Он входит в состав оболочек клеток, гормонов, витамина D, нервной ткани. До 80% холестерина вырабатывается печенью. Оставшаяся часть попадает в организм с продуктами, которые мы употребляем. Марта Марудова, диетолог:

Холестерин – это не только жирное, это проблема с печенью. Когда инсулин часто выбрасывается. Частые его скачки говорят нам о том, что скорее всего с холестерином даже при наличии или отсутствии жирной пищи в рационе будут проблемы.

Самый простой способ определения концентрации всех видов холестерина – это анализ крови. Диана Галех, корреспондент:

Контролировать показатели здоровым людям старше 40 лет нужно не реже одного раза в два года.

Накоплению избыточного холестерина способствует несбалансированное питание, когда в организм попадает излишнее количество жиров. По нормам диетологов, на 1 килограмм массы тела нужно употреблять 1 грамм жира в день. Марта Марудова:

Чего мы избегаем? Мы избегаем большого количества яиц. Если большой холестерин, мы минимизируем, а лучше исключаем все вредности: конфетки, пироженки, булочки и т. д. Именно они приводят к холестерину. Далее мы нормализуем свой рацион, едим не менее полукилограмма свежих овощей и фруктов в день, нежирные сорта мяса и термически правильно обрабатываемые продукты.

Кстати, в группе риска не только любители жирной и сладкой пищи, но и сторонники обезжиренных диет. Когда 20% положенного холестерина не поступают с продуктами питания, организм начинает вырабатывать его больше, поэтому наблюдается обратный эффект. Марта Марудова:

Не стоит отчаиваться, если вы ваш лечащий врач обнаружил высокий холестерин. При правильном назначенном рационе, при низкой холестериновой диете нормализовать холестерин можно за 2-3 месяца. Он придет в норму без рисков для здоровья и каких-то побочных эффектов.