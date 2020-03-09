В Беларуси раньше времени проснулись клещи. Как уберечь себя от укуса

В Беларуси раньше времени проснулись клещи. Жертвами паразитов только в январе стали четыре человека. Случаи зафиксированы в Минске, Гомельской и Гродненской областях. Обычно пик активности у кровососов приходится на весну и позднюю осень.

Мария Якович, старший научный сотрудник лаборатории паразитологии ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам»:

Активность иксодовых клещей начинается после таяния снега и заканчивается в первые заморозки. Продолжительность сезона активности зависит от погодных условий. Так как в этом году практически не было зимы и снега, первые клещи активизировались раньше.

Прошлогодний лесной пикник с друзьями обернулся для Александра сущим кошмаром. Тот злополучный день подарил парню не только яркие эмоции, но и встречу с клещом. Кровожадное существо впилось в ногу. Действовать нужно было быстро. Александр, пострадал от укуса клеща:

Небольшая компания была. Удивительно, что потом только я один нашел на себе этого друга. Сразу запаниковал немного, потом мама посоветовала к врачу, я сразу же поехал и врачи мне все сделали.

История Александра увенчалась успехом. Клещ оказался неинфицированным. В таких случаях пренебрегать медицинской помощью действительно не стоит. Слепая уверенность может стоить жизни или серьезного заболевания. При необходимости врач назначит курс профилактического лечения антибиотиками. Это поможет избежать болезни Лайма и других бактериальных инфекций.

Если вас укусил клещ, а возможности обратиться к специалисту нет, нужно удалить его самостоятельно. Для этой процедуры подойдет тонкий пинцет или обычная нитяная петля. Прочную нить завязывают в узел как можно ближе к хоботку кровопийцы, после чего извлекают, подтягивая вверх круговыми движениями. Место присасывания обрабатывается любым спиртовым раствором. Мария Якович:

На чашечке мы видим два самых распраненных на нашей территории вида исксодовых клещей. Вот это европейский лесной клещ и луговой клещ. У искодовых клещей сложный цикл развития.