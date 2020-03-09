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В Беларуси раньше времени проснулись клещи. Как уберечь себя от укуса

09 марта 2020 08:30
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В Беларуси раньше времени проснулись клещи. Жертвами паразитов только в январе стали четыре человека. Случаи зафиксированы в Минске, Гомельской и Гродненской областях. Обычно пик активности у кровососов приходится на весну и позднюю осень.

В Беларуси раньше времени проснулись клещи. Как уберечь себя от укуса-1

Мария Якович, старший научный сотрудник лаборатории паразитологии ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам»:
Активность иксодовых клещей начинается после таяния снега и заканчивается в первые заморозки. Продолжительность сезона активности зависит от погодных условий. Так как в этом году практически не было зимы и снега, первые клещи активизировались раньше.

В Беларуси раньше времени проснулись клещи. Как уберечь себя от укуса-4

Прошлогодний лесной пикник с друзьями обернулся для Александра сущим кошмаром. Тот злополучный день подарил парню не только яркие эмоции, но и встречу с клещом. Кровожадное существо впилось в ногу. Действовать нужно было быстро.

Александр, пострадал от укуса клеща:
Небольшая компания была. Удивительно, что потом только я один нашел на себе этого друга. Сразу запаниковал немного, потом мама посоветовала к врачу, я сразу же поехал и врачи мне все сделали.

В Беларуси раньше времени проснулись клещи. Как уберечь себя от укуса-7

История Александра увенчалась успехом. Клещ оказался неинфицированным. В таких случаях пренебрегать медицинской помощью действительно не стоит. Слепая уверенность может стоить жизни или серьезного заболевания. При необходимости врач назначит курс профилактического лечения антибиотиками. Это поможет избежать болезни Лайма и других бактериальных инфекций.

В Беларуси раньше времени проснулись клещи. Как уберечь себя от укуса-10

Если вас укусил клещ, а возможности обратиться к специалисту нет, нужно удалить его самостоятельно. Для этой процедуры подойдет тонкий пинцет или обычная нитяная петля. Прочную нить завязывают в узел как можно ближе к хоботку кровопийцы, после чего извлекают, подтягивая вверх круговыми движениями. Место присасывания обрабатывается любым спиртовым раствором.

Мария Якович:
На чашечке мы видим два самых распраненных на нашей территории вида исксодовых клещей. Вот это европейский лесной клещ и луговой клещ. У искодовых клещей сложный цикл развития.

В Беларуси раньше времени проснулись клещи. Как уберечь себя от укуса-13

Чтобы избежать подобных неприятных встреч с клещами, не обязательно вычеркивать лесные прогулки из своей жизни. Нужно всего лишь соблюдать несколько простых правил:

1. Отправляйтесь на природу в одежде с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, брюки заправляйте в носки, не пренебрегайте головными уборами и репеллентами.

2. Осматривайте тело каждые полтора-два часа нахождения в лесу.

3. Особое внимание обратите на шею, подмышки, уши и подколенные ямки. Из-за тонкой кожи – это самые лакомые зоны для кровососущих.

В Беларуси раньше времени проснулись клещи. Как уберечь себя от укуса-16

# Здоровье # Здоровье # Мария Якович # Фотофакт # Здоровье

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