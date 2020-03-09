«Это позволит перейти из разряда людей с хроническими заболеваниями в разряд здоровых». В санатории «Ружанский» появилось новое направление

Весна – это пора преображения не только природы, но и человека. К счастью, в наше время есть много способов помочь своему организму обновиться и встретить теплый сезон здоровыми и красивыми.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор ОАО «Санаторий «Ружанский» – Владимир Карпечкин и начальник управления маркетинга ОАО «Санаторий «Ружанский» – Наталия Нашилова.

В санатории вы развиваете новое направление – реабилитацию. Кому вы можете этим помочь?

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Сегодня мы анонсируем один из новых видов деятельности – это реабилитацию. Это такое, на наш взгляд, важное направление, которое позволит многим людям перейти из разряда людей с хроническими заболеваниями в разряд здоровых. Мы к этому направлению готовились последние несколько лет, была проделана большая предварительная работа: закуплено новое оборудование и подобраны специалисты.