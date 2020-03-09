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«Это позволит перейти из разряда людей с хроническими заболеваниями в разряд здоровых». В санатории «Ружанский» появилось новое направление

09 марта 2020 10:48
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Весна это пора преображения не только природы, но и человека. К счастью, в наше время есть много способов помочь своему организму обновиться и встретить теплый сезон здоровыми и красивыми.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь директор ОАО «Санаторий «Ружанский» – Владимир Карпечкин и начальник управления маркетинга ОАО «Санаторий «Ружанский» – Наталия Нашилова.

В санатории вы развиваете новое направление – реабилитацию. Кому вы можете этим помочь?

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Сегодня мы анонсируем один из новых видов деятельности это реабилитацию. Это такое, на наш взгляд, важное направление, которое позволит многим людям перейти из разряда людей с хроническими заболеваниями в разряд здоровых. Мы к этому направлению готовились последние несколько лет, была проделана большая предварительная работа: закуплено новое оборудование и подобраны специалисты. 

«Это позволит перейти из разряда людей с хроническими заболеваниями в разряд здоровых». В санатории «Ружанский» появилось новое направление-1

На сегодняшний день у нас есть замечательный врач-реабилитолог, два инструктора-методиста по физической реабилитации и разработан целый комплекс программ, который мы планируем начать реализовывать у себя в санатории в ближайшее время.

«Это позволит перейти из разряда людей с хроническими заболеваниями в разряд здоровых». В санатории «Ружанский» появилось новое направление-4

Мы будем осуществлять реабилитацию по трем основным направлениям: это гинекология, ортопедический профиль и сердечно-сосудистая система, что сегодня наиболее актуально, поскольку в одной из доминирующих причин смертности на первом месте находятся сердечно-сосудистые заболевания.

«Это позволит перейти из разряда людей с хроническими заболеваниями в разряд здоровых». В санатории «Ружанский» появилось новое направление-7

Опорно-двигательная система сегодня это и позвоночники, и кривые, и остеохондроз, и радикулит, и артриты, и суставы. Эти вопросы получили в нашей повседневности очень широкое распространение.

Есть ли какие-то новшества в реабилитации?

Владимир Карпечкин:
Если привести конкретный пример по опорно-двигательной системе, у нас одни из лучших в республике аппараты для вытяжения позвоночника, у нас есть аппарат для сухого и для подводного вытяжения позвоночника. Они работают очень щадяще. Здесь главный принцип не навредить. Наше оборудование позволяет показывать дозированное воздействие, сколько необходимо для лечебного эффекта.

«Это позволит перейти из разряда людей с хроническими заболеваниями в разряд здоровых». В санатории «Ружанский» появилось новое направление-10

У нас еще мощная физиотерапевтическая база и там есть много новейшего и современного оборудования. У нас представлен целый комплексный план развития на три года. 

«Это позволит перейти из разряда людей с хроническими заболеваниями в разряд здоровых». В санатории «Ружанский» появилось новое направление-13

Какие процедуры можно сделать женщинам в санатории «Ружанский»? Какие процедуры укрепляют иммунитет? Что нового появилось в санатории «Ружанский»? Как попасть на оздоровление?

Подробности – в видеоматериале.

*На правах рекламы.

# Реклама # Здоровье # Владимир Карпечкин # Наталия Нашилова # Фотофакт

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