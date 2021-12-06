Болезнь может протекать бессимптомно. Какие показатели в анализах самые важные?

Сдача анализов не самая приятная процедура. Тем не менее именно такой вид диагностики позволяет оценить общее состояние организма и вовремя выявить проблемы со здоровьем.

Алеся Пастушенко, заведующая отделением общей врачебной практики №3 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района г. Минска:

Все пациенты с 18 до 39 лет включительно должны проходить ежегодно общий анализ крови, мочи, глюкозу крови, ЭКГ и флюорографию. Пациенты от 40 и старше должны проходить ежегодно также общий анализ крови, мочи, глюкозу крови, ЭКГ, флюорографию, осмотр у гинеколога обязателен для женщин. Также обязательно пальцевое исследование прямой кишки, пальпация предстательной железы для мужчины, измерение внутриглазного давления.

Хорошее самочувствие не всегда показатель богатырского здоровья. Многие болезни протекают бессимптомно. Не поленитесь раз в год заглянуть к участковому врачу-терапевту и пройти обследование. Алеся Пастушенко:

Общий анализ крови позволяет определить несколько важных компонентов: уровень гемоглобина, так можно диагностировать анемию. Легко увидеть наличие воспалительного процесса и его выраженность. За эти показатели отвечают СОЭ и уровень лейкоцитов. Если мы видим повышение этих показателей, мы подозреваем наличие воспалительного компонента в организме и далее обследуем дополнительно пациента в зависимости от жалоб.

Анализ крови из вены – самый информативный. Благодаря большому количеству показателей, такой тест помогает определить, насколько хорошо работают наши органы. Повышенные билирубин и холестерин могут указывать на проблемы с печенью. Если уровень мочевины выше нормы, тому виной заболевание почек. А вот амилаза отвечает за то, как со своими обязанностями справляется поджелудочная железа.

Алеся Пастушенко:

В общем анализе мочи смотрим содержание лейкоцитов, эритроцитов, бактерий и наличие белка. Превышение нормальных показателей также говорит о некотором воспалительном процессе в мочеполовой системе. Кровь на периферическую глюкозу – важный показатель. Так как часто встречается такое заболевание, как сахарный диабет второго типа. Заболевание достаточно серьезное. Есть золотой стандарт – это назначение гликированного гемоглобина, который показывает среднее содержание глюкозы в крови в течение последних трех месяцев. Таким образом мы получаем ответ, есть сахарный диабет или это единичные случаи повышения гликемии натощак. Особое внимание стоит уделить и легким. Флюорография позволяет разглядеть на снимке пневмонию, опухоли и выявить туберкулез.