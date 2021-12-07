Резкие перепады настроения, уныние, подавленность. Как проявляется постковидный синдром?

Такое явление, как постковидный синдром, уже признано мировым медицинским сообществом. Согласно статистике, около 20 % пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, испытывают этот недуг и страдают от различного рода нарушений. Замечено, чем тяжелее переносилась инфекция, тем серьезнее будут последствия для нервной системы.

Екатерина Захарьева, психотерапевт медицинского центра «Нордин»: Проживание в условиях пандемии – это уже стрессовый фактор, это удаленная работа, отсутствие привычных социальных контактов, постоянная тревога за себя, за здоровье своих близких. Все это подрывает психическое здоровье населения. Сама инфекция также негативно влияет на здоровье человека. Симптомы психических расстройств могут быть достаточно широкими. Например, это могут быть нарушения настроения, депрессии, когнитивные нарушения – снижение памяти, снижение концентрации внимания. Так называемый мозговой туман после перенесенного ковида. Вегетативные нарушения – колебания артериального давления, различные боли в желудочно-кишечном тракте, ощущение нехватки воздуха, одышки, сердцебиения.

Многие пациенты не в состоянии выполнить даже привычную физическую нагрузку, им буквально сложно подняться с кровати. Резкие перепады настроения, уныние, подавленность, приступы тревоги. Депрессивное настроение в отдельных случаях может приводить даже к суицидальным мыслям. Пациенты очень тяжело переживают эти состояния, так как помнят, какими они были до болезни.

Екатерина Захарьева:

Подход к реабилитации должен быть комплексным. Это может быть как индивидуальная психотерапия, так и групповая. В зависимости от того, что беспокоит человека. Это должны быть общеукрепляющие мероприятия и процедуры. Например, прием витаминов: цинк, витамин D. Это должна быть нейрогимнастика, то есть различные упражнения для тренировки памяти, концентрации внимания. Можно посоветовать просто учить стихи, решать логические задачи. Решать примеры в уме, чтобы заставить мозг снова работать. Еще очень полезно заняться каким-то новым видом деятельности, чтобы пробудить нейропластичность мозга, способность мозга к самовосстановлению.