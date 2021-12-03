Считает пульс, калории, следит за сном. Всем ли нужен фитнес-браслет и как он работает?

До чего техника дошла. Пульс, калории, мониторинг сна, уровень стресса, шаги – сегодня все эти показатели можно отслеживать благодаря смарт-часам, или фитнес-браслету.
До чего техника дошла. Пульс, калории, мониторинг сна, уровень стресса, шаги – сегодня все эти показатели можно отслеживать благодаря смарт-часам, или фитнес-браслету.
Елизавета Лазаревич:
На прошлый Новый год родители подарили мне эти смарт-часы. Я не просила, но они подумали, что они мне очень нужны по учебе, так как там много полезных функций.
Любителям лайфхаков на заметку. Этот гаджет может стать неплохим помощником в учебе и выручить на контрольной. Если раньше в браслетах был только шагомер, сегодня производители добавляют все больше новых функций.
Елизавета Лазаревич:
Если сфотографировать шпаргалки, можно списать. Можно приблизить, если сильно захотеть, то увидеть можно. Есть Shazam для музыки. В принципе, все приложения, которые есть на телефоне, сюда синхронизируются. Можно измерять пульс. Мне очень нравится записывать сюда свои тренировки, они считают калории. Красный кружочек – за день нужно выходить 380 калорий, зеленый – 30 минут воркаута эври дэй, синий – это сколько часов я стою.
Вы уже убедились, что этот гаджет умеет все? Тогда давайте узнаем, что это на самом деле: реальный помощник или просто игрушка? А главное, насколько точны показатели фитнес-браслета и можно ли ему доверять?
Александр Толкачев, фитнес-тренер:
Определенные лучи направляются на наше запястье. Он считывает сердцебиение, пульс, так он считает калории. Фитнес-браслет считает на 90-100 % все правильно, но данные могут отличаться от вашей активности. Если во время активности мы будем его снимать, он точно считать эти калории не будет.
Гаджет будет особенно полезен тем, у кого сидячая работа. Браслет можно настроить таким образом, что каждые полчаса он будет напоминать вам о необходимости выпить стакан воды, сделать разминку или пройтись.
Александр Толкачев:
Как он считывает эту активность, он подключается к GPS-спутнику, он смотрит, если мы двигаемся по дорожке, он считывает данные GPS, если мы стоим на месте, он шаги не считает, но калории он считает по пульсу.
Но бывает и так, что каждое устройство считает шаги по-разному. Точность подсчета потраченных калорий зависит от математической модели, которая используется в трекере. Чем больше данных она учитывает, тем достовернее результат.
Александр Толкачев:
Есть дешевые фитнес-браслеты, там датчики более неточные, есть подороже, там более точные датчики. Поэтому подсчет калорий, шагов будет точнее. Все зависит от нашего веса, чем человек тяжелее, тем больше нагрузки на организм. Сердцебиение будет учащенное. Чем оно выше, тем больше мы сжигаем калорий. Человек с большой массой тела будет сжигать больше калорий, чем человек с меньшей массой тела.