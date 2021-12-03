Считает пульс, калории, следит за сном. Всем ли нужен фитнес-браслет и как он работает?

До чего техника дошла. Пульс, калории, мониторинг сна, уровень стресса, шаги – сегодня все эти показатели можно отслеживать благодаря смарт-часам, или фитнес-браслету.

Елизавета Лазаревич:

На прошлый Новый год родители подарили мне эти смарт-часы. Я не просила, но они подумали, что они мне очень нужны по учебе, так как там много полезных функций. Любителям лайфхаков на заметку. Этот гаджет может стать неплохим помощником в учебе и выручить на контрольной. Если раньше в браслетах был только шагомер, сегодня производители добавляют все больше новых функций.

Елизавета Лазаревич:

Если сфотографировать шпаргалки, можно списать. Можно приблизить, если сильно захотеть, то увидеть можно. Есть Shazam для музыки. В принципе, все приложения, которые есть на телефоне, сюда синхронизируются. Можно измерять пульс. Мне очень нравится записывать сюда свои тренировки, они считают калории. Красный кружочек – за день нужно выходить 380 калорий, зеленый – 30 минут воркаута эври дэй, синий – это сколько часов я стою. Вы уже убедились, что этот гаджет умеет все? Тогда давайте узнаем, что это на самом деле: реальный помощник или просто игрушка? А главное, насколько точны показатели фитнес-браслета и можно ли ему доверять?

Александр Толкачев, фитнес-тренер:

Определенные лучи направляются на наше запястье. Он считывает сердцебиение, пульс, так он считает калории. Фитнес-браслет считает на 90-100 % все правильно, но данные могут отличаться от вашей активности. Если во время активности мы будем его снимать, он точно считать эти калории не будет. Гаджет будет особенно полезен тем, у кого сидячая работа. Браслет можно настроить таким образом, что каждые полчаса он будет напоминать вам о необходимости выпить стакан воды, сделать разминку или пройтись.

Александр Толкачев:

Как он считывает эту активность, он подключается к GPS-спутнику, он смотрит, если мы двигаемся по дорожке, он считывает данные GPS, если мы стоим на месте, он шаги не считает, но калории он считает по пульсу. Но бывает и так, что каждое устройство считает шаги по-разному. Точность подсчета потраченных калорий зависит от математической модели, которая используется в трекере. Чем больше данных она учитывает, тем достовернее результат.