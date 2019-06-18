«Это безумно вкусно и обалденно полезно». Диетолог советует 2 чудо-напитка в жару

Солнце методично и безжалостно выжигает из горожан всю влагу. Восстанавливать водный баланс, по-хорошему, нужно жидкостью, которая по своему составу максимально близка к поту – то есть, водой.

Но, большинство минчан тут же забывают о воде при виде манящих прохладительных напитков, которыми изобилуют коктейльные карты столичных кафе.

Марта Марудова, диетолог: 30 миллилитров воды на килограмм веса. Человек может сам посчитать, сколько ему нужно выпивать в день. Как правило, к летнему зною мы добавляем ещё плюс 500 миллилитров чистой негазированной воды либо употребимой жидкости в рационе. Любые заболевания должны быть оговорены с врачом, и тогда количество жидкости увеличивается либо уменьшается индивидуально.

Рестораторы отлично знают, что именно в жару нужно их потребителю, поэтому к сезону жажды готовятся заранее, и с особой тщательностью.

Вместе с диетологом мы решили разобраться: всё ли то, что красиво, способно утолить жажду.

Дмитрий Харитонов, арт-директор сети ресторанов: В летний сезон совершенно другая структура продаж. И люди заказывают совершенно другие блюда. Соответственно, меньше едят мясные блюда, больше заказывают салаты. Предпочитают вместо горячих супов есть холодные. И так же по напиткам: вперёд выходят напитки со льдом, охлаждающие.

Марта Марудова:

Безусловно, любой сок, особенно пакетированный, содержит очень много сахара. А много сахара – это ещё большая жажда.

Имеет ли какой-то охладительный эффект смузи?

Марта Марудова:

Если мы туда добавим льда, конечно, охладительный эффект будет. Но, в любом случае, смузи – это, как правило, на основе овощей, фруктов. Они тоже будут вызывать жажду.

В жаркую погоду насколько эффективен холодный кофе?

Марта Марудова:

Как кофеман, могу сказать, что кофе – это прекрасный заряд бодрости, настроения, трудоспособности. Но в качестве утоления жажды – это тоже не идеальный вариант, по той причине, что кофе обезвоживает и обладает мочегонным эффектом. Поэтому правильнее будет, если мы выбираем кофе, запивать его чистой негазированной водой.

Благодаря маркетинговым трюкам, в мозгу потребителя укоренилась иллюзия: газировка – панацея от жажды. Вот только врачи категорически не согласны с рекламщиками.

Марта Марудова:

Безусловно, газировка, да ещё с сиропом, льдом, лимоном – крайне вкусно. Но если мы говорим об утолении жажды, то количество сахара, которое там находится, не позволит нам в полной мере жажду свою приглушить.