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Третьего сентября в Минске начинается сезон вакцинации от гриппа

30 августа 2012 13:23
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Новости Беларуси. В поликлиниках Минска начинают делать прививки от гриппа уже со следующей недели.

В этом году планируется привить 35% минчан, а это более 660 тысяч человек. Большинство из них получат страховку от вируса гриппа за счет республиканского и городского бюджета. Вакцинация будет проводиться и на предприятиях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Глинская, заведующая отделением иммунопрофилактики Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Те предприятия, которые уже имеют опыт вакцинации, планируют это мероприятие и в текущем году.  На сегодняшний день более 1200 руководителей крупных предприятий, учреждений, организаций уже заключили договора с медучреждениями.

# Здоровье # Прививки # Ирина Глинская

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