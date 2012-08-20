Клещевой энцефалит поразил жителей Лиды, пивших козье молоко

Новости Беларуси. Употребление в пищу сырого козьего молока стало причиной массового инфицирования клещевым энцефалитом жителей Лиды. В больнице уже находятся 13 человек, в том числе четверо детей. Санитарные службы проводят противоэпидемиологические мероприятия, уже выявлен и источник опасного заболевания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анжелика Гончар, заведующая инфекционным отделением Лидской районной больницы:

Состояние больных лёгкое или средней тяжести. Все больные заразились, употребляя в пищу сырое козье молоко, то есть элементарным путём.

Заболевание начинается остро с повышения температуры до высоких цифр. И жалобы у больных на сильную головную боль, общую усталость, вялость, сонливость, отсутствие аппетита.

Искать источник заражения долго не пришлось. Хозяева больных коз тоже оказались среди инфицированных пациентов. Проживая в многоквартирном доме, они содержали животных за городом в небольшом сарае. При этом регистрировать своих питомцев в ветлечебнице не спешили. А значит, ни о каких прививках от клещевого энцефалита и речи быть не могло.

По предварительным данным, животные заразились энцефалитом от укуса клеща. На самочувствие коз эта инфекция никак не отражается, а вот у человека, употреблявшего сырое молоко, развивается заболевание нервной системы. В Лидском районе такое массовое инфицирование людей отмечается впервые за последние десять лет.

Мария Головенко, врач-эпидемиолог ГУ «Лидский зональный центр гигиены и эпидемиологии»:

Это у нас в городе Лида второй случай. Первый был у нас был в июле в городе Берёзовка Лидского района. Там тоже было связано с употреблением козьего молока, но количество контактов было всего 4 человека.

Сейчас лидские эпидемиологи активно ищут горожан, которые могли приобретать молоко от заболевших животных. При малейшем недомогании таким людям советуют немедленно обратиться за медицинской помощью.