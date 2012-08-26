Какие чудеса совершают врачи Слуцкой районной больницы?

Далеко за пределами Слуцкого района известны профессионализм и действительно талант от Бога врачей районной больницы. Местные хирурги выполняют здесь сложнейшие операции. Большой коллектив одного из самых крупных медучреждений столичной области возглавляет удивительный человек, строгий, целеустремленный, а главное — очень талантливый руководитель - Владимир Наврась.

Помогать людям и словом, и делом. Герой программы «Центральный регион» на СТВ помимо того, что главный врач райбольницы, еще и депутат Минского областного совета депутатов. Случчане не дадут соврать, Владимир Наврась всегда готов выслушать их просьбы и пожелания. И обязательно найдет решение проблемы. Владимир Павлович проработал в Слуцкой райбольнице уже много лет, на пост руководителя заступил совсем недавно — в прошлом году. Но за это короткое время здесь произошло много перемен — открыты новые отделения, начат капитальный ремонт и закуплена современная техника.

А в большом и светлом доме героя сейчас идет ремонт, который, кстати, вся семья старается делать своими руками. Но не смотря на строительные работы, здесь по-настоящему тепло и уютно. Домочадцы окутаны заботой и любовью удивительно красивой и мудрой женщины — жены, мамы и бабушки — Зои Петровны. С женой Владимир Павлович познакомился еще в студенчестве. Вот такая история любви и верности — длиною в несколько десятков лет.