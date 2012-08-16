Полсотни минчан отравились, скушав арбузы и дыни

Новости Беларуси. Экзотика отравила отпуск полусотне минчан. Кишечную инфекцию у пациентов столичных клиник спровоцировали антисанитарные условия реализации арбузов и дынь. По словам столичных эпидемиологов, зачастую покупатели сами превращают источник витаминов в запретный плод, формируя идеальную среду для болезнетворных микробов своими же руками. Долго хранившиеся в разрезанном виде при комнатной температуре, а также немытые арбузы и дыни отправляют минчан в больничные палаты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.



Влада Запольская, врач-эпидемиолог отделения Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Ни в коем случае не покупайте разрезанные арбузы и дыни. Обязательно мойте их перед употреблением. Не храните при комнатной температуре в разрезанном виде - только в холодильнике и не больше одних суток.

Мы ходим по точкам продаж, просим продавцов не осуществлять реализацию этих продуктов в разрезанном виде. К тем, кто нарушает режим, конечно, применяются штрафные санкции.

