Как люди с психическими заболеваниями делают эко-игрушки для собак

Для этих людей найти работу – настоящее приключение с печальным и весьма предсказуемым сюжетом. Сценарий их поиска всегда выглядит примерно одинаково. Всему виной психические заболевания. Александр Зимелис:

У меня в трудовой написано, что уволен по состоянию здоровья и поэтому мне очень тяжело найти работу. Сразу спрашивают: «Почему уволен?» И тут уже никак не отвертеться.

За свою жизнь Александр успел поработать предпринимателем, грузчиком и уборщиком помещений. А потом умерла мама и мир на какое-то время для него словно замер: увольнение, долгая реабилитация и как итог – группа инвалидности. Болезнь закрыла многие двери. Снова начать жить помогла тетя, которая привела его в «Клубный дом». Именно эта социальная служба подарила мужчине друзей, интересную занятость и поддержку. Вместе с юристом и наставником Виталием Павлоградским люди с похожими проблемами, как у Саши, вяжут эко-игрушки для собак. Виталий Павлоградский, юрист:

Учитывая специфику заболеваний, которыми страдают наши подопечные, то далеко не все из них могут работать полное время. Здесь мы можем посидеть час-полтора и человек может заработать 5-7 рублей.

Создавать эко-игрушки для собак – просто и интересно. Все уютно размещаются за круглым столом, в центре которого располагается несколько метров верёвок. Они сделаны из волокон технической конопли. Именно из этого материала затем рождаются эко-игрушки. Вязание одной такой зоозабавы занимает от трёх до пятнадцати минут. Виталий Павлоградский:

На рынке есть игрушки, которые собаки могут грызть и перетягивать, но они сделаны из хлопка. Сам по себе хлопок не очень экодружествен, при его выращивании требуется огромное количество ресурсов. И такого типа натуральных волокон пеньки у нас в стране нет, и сам по себе это – экологический продукт.

Встречи, посвящённые вязанию экологичных игрушек для пушистиков происходят, пока два раза в месяц. В будущем, организаторы планируют делать их чаще, но для этого нужно увеличить спрос на такую продукцию. Сейчас он есть, но ещё не очень активный. А между тем, эко-игрушки полезны и полностью безопасны для домашних любимцев. Наталия Бублей:

Мы уже в процессе разработки интеллектуальных игрушек из дерева и опять же наша идея из экоматериала, поэтому сейчас мы ещё думаем над новым продуктом и хотим сразу запустить целый тренд экоигрушек.

Андрея вязание эко-игрушек расслабляет. Именно на этих дружных встречах он чувствует себя особенно хорошо, ведь рядом единомышленники: люди, которые понимают и поддерживают. В «Клубном доме» мужчина нашёл себя. Сейчас Андрей ни на минуту не расстается с фотоаппаратом. Андрей Качановский:

Неплохо научиться вязать сложные игрушки. Можно даже кому-нибудь связать на рюкзак по типу брелка. Много времени не занимает и очень хорошая прибыль.