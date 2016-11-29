Так ли полезно «Не есть после 18:00» и почему специалисты рекомендуют есть за 3-4 часа до сна?

В самой теории «не есть после 18:00» столько же правды, сколько и лукавства. Правда состоит в том, что вечером в организме происходит замедление скорости обменных процессов. Поэтому, исходя из канонов здорового питания, прекратить приём пищи необходимо за 2-4 часа до отхода ко сну.

Однако мало кто из нас может похвастаться наступлением сна в районе 21:00-22:00. Как правило современный взрослый человек ложится спать не раньше 23:00-24:00, а то и позже.

Если вы не едите после 18:00, до 7:00-8:00 утра, вы, по сути, голодаете 13 часов. А любую нехватку питания организм понимает как наступление голода и начинает создавать в теле запасы. А это – жировые отложения.

Ночью клетки организма всегда обновляются. Для этого нужны аминокислоты. А если вы не кушаете после 18:00, то вы лишаете организм этой возможности. Он начинает расщеплять клетки вашего организма на аминокислоты и уже из них составлять: нужен ли ему белок. А если какой-то аминокислоты ему не хватает, то он может разрушить даже клетки внутренних органов. Чтобы этого не происходило надо есть после 18:00 часов. Но важно знать: что можно, и чего же всё-таки нельзя есть.

Желательно, чтобы последний приём пищи состоялся за 3 – 3,5 часа до сна. За 1 час до сна можно выпить йогурт, кефир или чай без сахара. После 18:00 не рекомендуется есть углеводы: каши, фрукты, выпечку, сладости. Любые продукты, содержащие сахар.

Важно: что вы едите после 18:00 и во сколько вы ложитесь спать. Последний приём пищи должен быть лёгким. И лучше, если это будет белок и овощи.