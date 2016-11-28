Каши быстрого приготовления: польза и вред моментальных каш – стоит ли экономить время?

Мы живём в мире суеты и бешенных темпов. Мы вечно куда-нибудь спешим и постоянно опаздываем. И чтобы не быть голодными, конечно, прибегаем к кашам быстрого приготовления.

Опаздывая на работу или на совещание, а также в небольшой обеденный перерыв, – мы стараемся поскорее утолить голод, безжалостно поглощая белый хлеб, выпечку или пытаемся на ходу «заглушить» себя каким-то сладким перекусом и надеемся, что утолили голод быстро. Но через час-полтора вновь ощущаем «подсасывание» где-то под ложечкой. Потому что наш организм сигнализирует нас о том, что пора снова «подкрепляться». Мы опять «тушим пожар» и т.д. И снова круговорот еды в природе. В чём же причина?

Хроническая нехватка времени заставляет многих из нас обратить внимание на продукты быстрого приготовления.

Несомненно, готовить их намного быстрее и удобнее. Только равноценна ли такая замена?

Возьмём, например, овсяные каши быстрого приготовления. Быстрее обычного и привычного геркулеса готовятся два вида каш. Первый вид: каша мгновенного приготовления, которую достаточно лишь залить кипятком, и через одну минуту можно есть.

Второй вид каш – овсянки быстрого приготовления, которые варятся уже 3 минуты. Поймите: для того, чтобы овсяная каша готовилась так быстро, зёрна овса должны пройти обработку – с цельных зерён снимается грубая наружная шелуха, при этом значительная часть зародыша, в оболочке которой много полезных веществ остаются. В этом случае получились хлопья геркулеса. Для получения каш, которые достаточно лишь залить кипятком, зёрна нужно измельчить более тонко. Для мгновенных каш – ещё более. И получаются они как бы «пропаренными» предварительно. Потому и почти сразу впитывает горячую воду и крахмалы в них усваиваются организмом быстрее и лучше, чем у геркулеса. Это большой минус таких каш.

Бесконечным продуктом распада крахмала являются сахара, избыток которых способствует развитию диабета и вредит поджелудочной железе.

Каши быстрого приготовления из других круп содержат огромное количество крахмала. С зёрен пшеницы, жита, проса, гречки и риса снимаются все оболочки. Затем зёрна шлифуются и мелко дробятся. При этом с потерей оболочки и зародыша, зёрна теряют пищевые волокна и биологически активные вещества. К тому же, каши быстрого приготовления часто содержат добавки в виде ягод или фруктов, которые смело можно назвать «маскарадом» – доза их мала, а вкус, зачастую, создают не ягоды и фрукты, а ароматизаторы, идентичные натуральным.

Лучше покупать обычную кашу, добавляя свежие или замороженные фрукты и ягоды по вкусу. Что будет гораздо полезнее.

Каша быстрого приготовления, если она геркулес из овсянки, а не из другой крупы, может быть полезной. Но неоспоримую пользу вам принесёт каша из цельного зерна: перловка, пшено, гречка. Это идеальный завтрак!

Чтобы сэкономить время утром, крупу замочить водой. Или кефиром с вечера. Или залить кипятком прямо в термос. Утром ваша каша в этом случае будет готова.

Помните: важно не переваривать крупу. Каша должна быть рассыпчатой. Тогда в ней сохранится клетчатка и такая каша даст вам энергию надолго.