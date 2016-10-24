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Светлана Кашицкая, диетолог: Блюда с майонезом должны быть редким гостем на вашем столе!

24 октября 2016 12:20
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Этот белый соус очаровал все сердца и желудки всего мира, и особенно белорусов. Большая часть праздничных салатов, включая классический «Оливье», – не получили бы такого признания. Но на долю майонеза помимо восхищения его вкусовыми качествами выпало и немало критики.

Чаще всего мы слышим, что майонез – нездоровый продукт. На самом деле: это миф, или – правда?

Первое, что входит в домашний майонез, – яйца. В них содержится аминокислота – альбумин: самый полезный для человеческого организма белок. А желток – источник холина, незаменимый компонент В-витаминного комплекса.

Что ещё входит в майонез? Масло. Оливковое, либо любое другое масло, которое входит в состав майонеза, – это продукт для здоровья. Поскольку масло содержит полезный холестерин. Растительное масло предотвращает заболевания сердечнососудистой системы и закупорку сосудов.

Лимонный сок. Он устраняет вредные бактерии, обогащает наш продукт витамином С.

Если вопрос встал ребром и у вас нет возможности приготовить майонез в домашних условиях, и он вам необходим для вашего салата, приобретайте его в магазинах. Только с самым высоким процентом жирности и минимальным содержанием ингредиентов.

Блюда с майонезом должны быть редким гостем на вашем столе. Здоровое питание – превыше всего!

# Здоровое питание # Здоровье # Фотофакт # Светлана Кашицкая

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