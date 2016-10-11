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Диагноз по ногтям рук: что ваши ногти говорят о вас?

11 октября 2016 09:34
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О хорошем состоянии организма человека свидетельствуют шелковистые волосы, сияющие глаза, гладкая кожа, румянец и … Здоровые ногти. Оказывается, по ногтям можно «прочитать» перенесённые недуги и назревающие проблемы. Диагностикой состояния ногтей занимается наука онихология. Уже более 5 тысяч лет она активно используется в медицине, особенно китайской.

Чаще всего ноготь страдает от грибковых заболеваний. В прошлом году в кожно-венерологический диспансЕр Минска с этой проблемой обратилось около 4 тысяч человек.  Лечение начинается с постановки диагноза.

Ещё одно направление онихологии в традиционной медицине – диагностика нарушений обмена микроэлементов в организме.

Выделяют три основные группы нарушений ногтя: изменение цвета, размеров и формы, поверхности и структуры.

Как правило, белые пятна на ногтях указывают на недостаток кальция или цинка. Также, они могут говорить о переизбытке этих ферментов в легких или почках.

Выпуклые, куполообразные ногти могут свидетельствовать о бронхиальной астме, туберкулезе,  сердечно-сосудистой патологии.

Отделение ногтевой пластинки от ложа может вызываться  кожными заболеваниями, такими как псориаз и экзема.

А как много говорит о человеке окраска его ногтя! Цвет может быть абсолютно разным: от белого до оранжевого. У женщин цвет ногтя часто изменяется при нарушении гормонального фона, в частности при беременности. Синюшность говорит  о нарушении работы сердечно-сосудистой системы. А синюшность с зелёным оттенком свидетельствует о переизбытке меди в организме.

Конечно, поставить абсолютно точный диагноз с помощью онихологии невозможно. Но, прислушиваясь к сигналам своего организма,  мы можем значительно уменьшить риск возникновения и развития многих заболеваний. Главное помнить, что любое изменение ногтей – знак того, что пора обратить внимание на общее состояние здоровья и обратиться к специалисту.

# Здоровье # Консультация врача # Фотофакт # Консультация врача # Ростислав Шикалов # Тамара Кардашова

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