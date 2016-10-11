Диагноз по ногтям рук: что ваши ногти говорят о вас?

О хорошем состоянии организма человека свидетельствуют шелковистые волосы, сияющие глаза, гладкая кожа, румянец и … Здоровые ногти. Оказывается, по ногтям можно «прочитать» перенесённые недуги и назревающие проблемы. Диагностикой состояния ногтей занимается наука онихология. Уже более 5 тысяч лет она активно используется в медицине, особенно китайской.

Чаще всего ноготь страдает от грибковых заболеваний. В прошлом году в кожно-венерологический диспансЕр Минска с этой проблемой обратилось около 4 тысяч человек. Лечение начинается с постановки диагноза.

Ещё одно направление онихологии в традиционной медицине – диагностика нарушений обмена микроэлементов в организме.

Выделяют три основные группы нарушений ногтя: изменение цвета, размеров и формы, поверхности и структуры.

Как правило, белые пятна на ногтях указывают на недостаток кальция или цинка. Также, они могут говорить о переизбытке этих ферментов в легких или почках.

Выпуклые, куполообразные ногти могут свидетельствовать о бронхиальной астме, туберкулезе, сердечно-сосудистой патологии.

Отделение ногтевой пластинки от ложа может вызываться кожными заболеваниями, такими как псориаз и экзема.

А как много говорит о человеке окраска его ногтя! Цвет может быть абсолютно разным: от белого до оранжевого. У женщин цвет ногтя часто изменяется при нарушении гормонального фона, в частности при беременности. Синюшность говорит о нарушении работы сердечно-сосудистой системы. А синюшность с зелёным оттенком свидетельствует о переизбытке меди в организме.

Конечно, поставить абсолютно точный диагноз с помощью онихологии невозможно. Но, прислушиваясь к сигналам своего организма, мы можем значительно уменьшить риск возникновения и развития многих заболеваний. Главное помнить, что любое изменение ногтей – знак того, что пора обратить внимание на общее состояние здоровья и обратиться к специалисту.