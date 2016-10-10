Диетолог Светлана Кашицкая: Чем рискует тот, кто ест куриную кожу?

Чем рискует тот, кто ест куриную кожу? Наверняка вы уже слышали, что есть куриную шкурку – это опасно. Давайте разберёмся: а, собственно, почему?

1. Она содержит много жиров. Куриное мясо – важный источник белка. Кожа же отличается высоким содержанием не только белка, но и жира. Жиров в ней – в среднем 15 гр. на 100 грамм продукта. Для того, чтобы они усвоились, человеку нужно иметь здоровую пищеварительную систему.

Употребление этой «птичьей кожи» при гастрите или язве крайне нежелательно.

2. Кожа высоко калорийна. В 100 гр. продуктах содержится 212 килокалории (ккал). Для сравнения: калорийность грудки примерно 112 килокалории (ккал) на 100 грамм.

3. Химикаты, в качестве бесплатного приложения к коже, являются частым дополнением.

4. В коже курицы содержатся концерогены. Кожица курицы-гриль содержит значительное количество концерогенов. При частом употреблении вами могут способствовать развитию рака.

Однако стоит признать, что кроме недостатков у куриной кожи найдутся определённые достоинства. Например, в ней содержатся витамины группы В, А, Е, ценные минеральные вещества: магний, железо, фосфор, калий.