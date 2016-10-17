Диетолог Светлана Кашицкая: Предпочитайте горький шоколад!

Сегодня поговорим о мифах вокруг прекрасного продукта, который, благодаря своему составу, позволяет человеку чувствовать себя счастливым.

Миф №1: От шоколада толстеют

Толстеют от его избытка. Одна-две дольки в первой половине дня ежедневно – можно даже при активном похудении. Кофеин из шоколада придаст вам бодрости и энергии.

Миф №2: Шоколад способствует накоплению в организме холестерина

Холестерин бывает вредный и полезный. Шоколад борется в вредным холестерином. Способствует его уменьшению и увеличивает содержание полезного холестерина.

Миф №3: Употребление шоколада приводит к развитию кариеса.

Избыток сладости, содержащей сахар, вредит зубной эмали, но только не в случае с шоколадом. Какао содержит тонины и другие антибактериальные компоненты, которые справляются с различными бактериями ротовой полости, тем самым уменьшая налёт на зубах.

Миф №4: Употребление шоколада вызывает появление прыщей и сыпи

Исследователи университета Пенсильвании доказали: настоящий шоколад содержит много антиоксидантов. Шоколад не вызывает прыщи и сыпь, а вот молоко и различные пищевые добавки, которые добавляют в шоколад, вполне могут спровоцировать появление неприятных и даже опасных образований на коже.

Предпочитайте горький шоколад! Так как при добавлении молока, антиоксидантное свойство шоколада теряется.

Миф №5: Шоколад полезен для сердечно-сосудистой системы

Абсолютная правда! В какао-бобах в большом количестве содержатся флавоноиды, которые защищают организм от процессов окисления, укрепляют стенки сосудов и капилляров.

Помните: шоколад достаточно полезный продукт и если у вас нет зависимости от сладкого, то можете баловать себя им периодически.