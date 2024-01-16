Почему возникает повышенная потливость? Врач назвала самые частые причины и методы лечения

Потоотделение – важная функция организма. Оно позволяет выводить ненужные вещества и поддерживает терморегуляцию. Но что делать, когда сходит семь потов без причины? Это веский повод обратиться к эндокринологу. Повышенная потливость, или так называемый гипергидроз, бывает первичным и вторичным. При первичном потливость возникает в норме – в период полового созревания, физической активности или жару.

Елена Подомацкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Вторичная потливость – при различных заболеваниях, в частности при эндокринной патологии. Прежде всего избыток тиреоидных гормонов, тиреотоксикоз или болезнь Грейвса, Базедова болезнь. То есть когда уровень ТТГ (тиреотропного гормона) очень низкий, а периферические гормоны очень высокие. Это очень серьезная патология. Мы при ней очень худеем, теряем вес и очень выражена потливость.

Еще одна причина повышенной потливости – нарушение углеводного обмена, это может быть инсулинорезистентность или сахарный диабет. При таком диагнозе избыточное потоотделение чаще настигает именно в ночное время. Елена Подомацкая:

Есть люди, которые не понимают, что это нужно лечить, и не считают нужным. В результате учащенного сердцебиения, потери массы тела, обезвоживания в связи с той же потливостью это приводит к истощению сердечной мышцы, она превращается в тряпочку. Она не справляется с той нагрузкой, которую организм предъявляет. Человек может умереть от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Повышенное потоотделение может быть общим и локальным. Локальный гипергидроз делится на ладонный, ступневой, подмышечный, промежностный и лицевой. Чтобы не допустить грозных осложнений, важно своевременно провести обследование и поставить правильный диагноз.

Елена Подомацкая:

Проводим исследование – определение уровня гормонов инсулина, индекс инсулинорезистентности, нейрогормона витамина D, гормоны щитовидной железы и половые гормоны, потому что у женщин с проблемами климакса этими приливами жара, выраженной потливостью тоже создает большие проблемы. Общий анализ крови, биохимический анализ крови, электрокардиограмма, чтобы видеть, подтвердить и потом при необходимости произвести дополнительные методы исследования, чтобы своевременно не допустить грозных осложнений.