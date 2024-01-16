Почему возникает повышенная потливость? Врач назвала самые частые причины и методы лечения
Потоотделение – важная функция организма. Оно позволяет выводить ненужные вещества и поддерживает терморегуляцию. Но что делать, когда сходит семь потов без причины? Это веский повод обратиться к эндокринологу.
Повышенная потливость, или так называемый гипергидроз, бывает первичным и вторичным. При первичном потливость возникает в норме – в период полового созревания, физической активности или жару.
Елена Подомацкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:
Вторичная потливость – при различных заболеваниях, в частности при эндокринной патологии. Прежде всего избыток тиреоидных гормонов, тиреотоксикоз или болезнь Грейвса, Базедова болезнь. То есть когда уровень ТТГ (тиреотропного гормона) очень низкий, а периферические гормоны очень высокие. Это очень серьезная патология. Мы при ней очень худеем, теряем вес и очень выражена потливость.
Еще одна причина повышенной потливости – нарушение углеводного обмена, это может быть инсулинорезистентность или сахарный диабет. При таком диагнозе избыточное потоотделение чаще настигает именно в ночное время.
Елена Подомацкая:
Есть люди, которые не понимают, что это нужно лечить, и не считают нужным. В результате учащенного сердцебиения, потери массы тела, обезвоживания в связи с той же потливостью это приводит к истощению сердечной мышцы, она превращается в тряпочку. Она не справляется с той нагрузкой, которую организм предъявляет. Человек может умереть от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Повышенное потоотделение может быть общим и локальным. Локальный гипергидроз делится на ладонный, ступневой, подмышечный, промежностный и лицевой. Чтобы не допустить грозных осложнений, важно своевременно провести обследование и поставить правильный диагноз.
Елена Подомацкая:
Проводим исследование – определение уровня гормонов инсулина, индекс инсулинорезистентности, нейрогормона витамина D, гормоны щитовидной железы и половые гормоны, потому что у женщин с проблемами климакса этими приливами жара, выраженной потливостью тоже создает большие проблемы. Общий анализ крови, биохимический анализ крови, электрокардиограмма, чтобы видеть, подтвердить и потом при необходимости произвести дополнительные методы исследования, чтобы своевременно не допустить грозных осложнений.
Чтобы в домашних условиях уменьшить проявления гипергидроза, применяйте медицинские антиперсперанты. Наносить их следует только на ночь на чистую и сухую кожу. Принимайте душ минимум два раза в день. Также отдайте предпочтение свободной одежде из натуральных тканей.
Елена Подомацкая:
Большое значение имеет образ жизни. Порой эти 500 граммов лишнего веса создают ту же проблему инсулинорезистентности, склерозирования брахиоцефальных артерий, которые могут привести в раннем возрасте к нарушению кровотока и инсульту или другим сердечно-сосудистым катастрофам. Второй момент – адекватная физическая активность. Хотя бы 10 тысяч шагов именно на воздухе будет способствовать убиранию этих лишних граммов, холестеринов, лишней глюкозы.
*На правах рекламы.