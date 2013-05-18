Строительство 4-ех значимых объектов для здравоохранения завершат за 2013 год

Новости Беларуси. Четыре значимых инвестиционных проекта в здравоохранении планируется завершить в Минске в текущем году. Об этом сообщили сегодня в Мингорисполкоме, где обсуждали укрепление материальной базы медучреждений столицы.

Ожидается ввод двух общежитий для медицинских работников: одного до конца этого июня, второго - в III квартале, подстанции скорой медицинской помощи по ул. Колесникова и городского детского центра реабилитации «Пралеска».

Председатель Мингорисполкома Николай Ладутько обратил внимание на оперативность работ. В частности, ежегодно в столице должна открываться одна новая поликлиника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Сиренко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Нельзя забывать про те поликлиники, которые у нас должны строиться. Мы говорим про поликлинику в Дружбе, строительство которой должно быть завершено в этом году, про общежитие для медицинских работников, которых у нас не хватает. А кадровый дефицит должны закрывать тем, что должны давать общежития и привлекать специалистов, предоставляя им какое-то жилье. Нужно начинать проектирование и строительство поликлиники в Первомайском районе. То есть разобрано буквально по косточкам строительство и перспективы развития здравоохранения в городе до 2015 года и далее.