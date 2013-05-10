Сезонная аллергия - как ее отличить от ОРЗ и чем лечить?

Весна в разгаре! Деревья начинают цвести, бутоны растений распускаться, но для многих чудесная пора становится настоящим испытанием. Слезоточивость, чихание, кашель, покраснение глаз - все это признаки сезонной аллергии или, говоря медицинским языком, поллиноза, основная причина которого - пыльца растений, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Людмила Астахова, аллерголог:

Глаза чешутся, насморк, чихание. Сезонные аллергии часто диагностируются как острые респираторные заболевания и лечатся как ОРЗ. То есть подключаются антибиотики, ненужные физиотерапевтические процедуры, травами начинают лечить, полоскать, что усугубляет ситуацию. Поэтому очень важно диагностировать поллиноз и правильно его лечить.

Сезонная аллергия может привести к серьезным последствиям и осложнениям. Ее обязательно нужно лечить, принимать медикаменты, которые назначает врач. В некоторых случаях следует пройти курс иммунотерапии.

Людмила Астахова:

Лечение основано на том, что пациенты обследуются у нас в кабинете. Мы находим причинно-значимый аллерген, а потом маленькими дробными дозами его вводим, то есть вызываем защитные антитела, которые потом, при встрече с этим аллергеном, его нейтрализуют. Реакции как таковой уже потом не бывает или она ослабевает.

Уменьшить симптомы аллергии и снизить риск ее обострения несложно. Постарайтесь не выходить на улицу раньше 11 часов, когда воздух больше всего насыщен аллергенами. Откажитесь от использования кремов на основе трав, от фитотерапии. Закройте в помещении все окна или затяните их марлей. Возвращаясь с улицы, хорошенько промойте кожу и волосы водой.

Людмила Астахова:

Пыльца березы - самая злая пыльца. При аллергии на эту пыльцу нельзя пить березовый сок, нельзя орехи, яблоки, груши - все косточковые, нельзя сельдерей, морковку, киви. То есть во время цветения пациенты получают пыльцу снаружи и еще добавляют внутрь, и течение аллергии утяжеляется.