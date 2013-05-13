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Директору и анестезиологу «Экомедсервиса» предъявлены обвинения

13 мая 2013 15:31
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Новости Беларуси. Директору и анестезиологу медицинского центра «Экомедсервис» предъявлены обвинения. Такое решение принято 13 мая в Следственном комитете.

Напомним, 23-летняя жительница Гродно скончалась после проведения пластической операции по коррекции формы носа в коммерческом медицинском центре. Директору «Экомедсервиса» предъявлено обвинение в совершении преступления, квалифицированного как служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.

Врачу-анестезиологу центра предъявлено обвинение в совершении преступления, квалифицированного как ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть пациента.

Мера пресечения в отношении обоих обвиняемых не изменялась - они заключены под стражу. Расследование продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Косметология # Здоровье # Пластическая хирургия

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