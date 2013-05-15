Анджелина Джоли перенесла операцию по удалению груди

Новости США. Голливудская актриса, мать шестерых детей Анджелина Джоли перенесла операцию по удалению молочных желез. На протяжении нескольких лет женщина пыталась противостоять заболеванию: сделала серию операций в целях профилактики развития онкологического заболевания.

Последние анализы показали, что шансы Джоли заболеть раком груди составляют 87%. Настораживало, даже пугало актрису и то, что от страшной болезни в возрасте 56 лет скончалась родная мать. История сильной женщины Анджелины Джоли стала достоянием общественности. Актриса не стала скрывать свою историю, дабы на её примере несчастные женщины поняли: у них также есть выход. В статье «Мой терапевтический выбор», размещённой в газете The New York Times Анджелина в мельчайших подробностях рассказала о том, что ей пришлось пережить в последние месяцы.

Анджелина Джоли, голливудская актриса:

Мои врачи выяснили, что у меня 87% риск развития рака молочной железы и 50% – яичников. Как только я это узнала, то решила не медлить ни секунды и свести к минимуму возможность заболевания. Я приняла решение сделать двойную мастэктомию. Я начала с молочных желез, потому что в этом случае риск заболевания был выше.

Операция прошла успешно, врачи утверждают, что риск развития рака у голливудской актрисы сведён к минимуму. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно раком груди заболевают около одного миллиона женщин. Большинство случаев приходится на тех, у кого от рака груди пострадали ближайшие родственники. И, как показывает практика, многие женщины на операцию не решаются. Каждая пятая опухоль у женщин обнаруживается в груди. За последние 20 лет заболеваемость раком молочной железы выросла вдвое (смотрите видео).

Анджелина Джоли, голливудская актриса:

Я решила не скрывать мою историю, потому что много женщин не знают, что живут с угрозой рака. Я надеюсь, что они тоже сделают этот генетический тест, и, если есть риск, они будут знать, что у них есть выбор. Я хотела бы воодушевить каждую женщину, особенно если в ее семье есть история рака груди или яичников, найти информацию и медицинских экспертов, которые помогут принять решение.

Актриса подчеркнула, что на серьёзный шаг её толкнула любовь к гражданскому супругу Брэду Питту и шестерым детям. 11-летний Мэддокс, 9-летний Пакс, 8-летняя Захара, 6-летняя Шайло и 4-летние близнецы Вивьен и Нокс, наверняка, когда подрастут, смогут по достоинству оценить поступок своей матери.

Брэд Питт, голливудский актёр:

Энджи принимала это тяжелое решение буквально у меня на глазах. Я был свидетелем всего этого... Я считаю поступок Энджи и других женщин, которые решились на это, героическим. Я благодарю нашу команду врачей за заботу и внимание. Все, что я хочу на данный момент, чтобы у Анджелины и у наших детей была долгая, счастливая и... здоровая жизнь.

Поступок Анджелины Джоли обсуждает весь мир. Коллеги и поклонники актрисы восхищены её мужеством.

Кайли Миноуг, певица:

Спасибо, что рассказала свою историю и вдохновила женщин по всему миру.



Октавия Спенсер, актриса:

Молюсь за Анджелину Джоли и ее семью!

Социальные сети полнится сообщениями: кто-то осуждает актрису за то, что она якобы использовала личное горе как повод для пиара, кто-то неустанно повторяет слова благодарности в адрес актрисы. Как бы то ни было, мужественный поступок и смелое публичное заявление актрисы привлекли внимание общественности к борьбе с раком молочной железы.

Анджелина Джоли, голливудская актриса:

Жизнь все время ставит нам сложные задачи. Те, которые нас не пугают, это те, которые мы можем взять под личный контроль.