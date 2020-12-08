Как защитить себя от урологических заболеваний в холодный период? Рекомендации врача

Не секрет, что пик заболеваний приходится на зимний период, однако в холод стоит опасаться не только простуды. Переохлаждение, недостаток солнца и витаминов, ослабленный иммунитет – все это снижает способность организма противостоять инфекциям и вероятность чем-нибудь заболеть возрастает в разы.

Александр Баценко, врач-уролог:

Сам холод – это подстегивающий фактор, который создает условия для того, чтобы снизился иммунитет, чаще всего в этот период осенне-зимний женщины сталкиваются с проблемой цистита, когда женщина вынуждена долгое время ждать и не мочиться. Поэтому здесь очень важно понимать, что цистит возникает как следствие холода, но ведущий фактор – это наличие инфекции и второе – это если есть привычка терпеть. У мужчин проблемы другого характера. Заболевания мужских тазовых органов возникают, возможно, если малоподвижный образ жизни, если есть привычка опять же передерживать мочевой пузырь, именно поэтому у этого мужчины при переохлаждении может воспалиться мочевой пузырь или предстательная железа, или инфекция мочевых путей может перейти в активную стадию.

Однако чаще всего такие заболевания проявляются после тяжелых простуд или переохлаждений. Тело от пят до пояса необходимо держать в тепле. Особое внимание уделяем ногам, это предотвратит целый ряд заболеваний. Здесь отлично выручит термобелье. Если такового нет, можно увеличить число слоев одежды, но не увлекайтесь – слишком тесные одеяния мешают кровообращению. Бывает двух видов: теплосберегающее и влагоотводящее. Какое термобельё выбрать?

Александр Баценко:

7-8 месяцев у нас длится зима. Если мы в этот период не накопили витамин D, не кушаем достаточное количество овощей и фруктов, которые могут заставить наш организм адекватно реагировать на какие-то стрессовые факторы, то мы должны быть готовы к тому, что в межсезонье, весной, зимой или осенью нам будет легче встретиться с этими проблемами. Если говорить про урологические заболевания, есть четкие рекомендации, которые позволяют сохранить человеческое здоровье вне зависимости от того, что это происходит с мужчиной или женщиной. Первое: мы должны понимать, что если мы передерживаем мочевой пузырь и это происходит на холоде, это спровоцирует проблему 200%.

Если есть какая-то инфекция мочевых путей, ее нужно обязательно контролировать. Для этого нужно обратиться к доктору или просто в поликлинику по месту жительства, сдать анализы мочи, сделать ультразвуковое исследование мочеполовой системы, которое позволит выявить на ранней стадии какие-то заболевания.