Как защитить себя от урологических заболеваний в холодный период? Рекомендации врача
Не секрет, что пик заболеваний приходится на зимний период, однако в холод стоит опасаться не только простуды. Переохлаждение, недостаток солнца и витаминов, ослабленный иммунитет – все это снижает способность организма противостоять инфекциям и вероятность чем-нибудь заболеть возрастает в разы.
Александр Баценко, врач-уролог:
Сам холод – это подстегивающий фактор, который создает условия для того, чтобы снизился иммунитет, чаще всего в этот период осенне-зимний женщины сталкиваются с проблемой цистита, когда женщина вынуждена долгое время ждать и не мочиться. Поэтому здесь очень важно понимать, что цистит возникает как следствие холода, но ведущий фактор – это наличие инфекции и второе – это если есть привычка терпеть.
У мужчин проблемы другого характера. Заболевания мужских тазовых органов возникают, возможно, если малоподвижный образ жизни, если есть привычка опять же передерживать мочевой пузырь, именно поэтому у этого мужчины при переохлаждении может воспалиться мочевой пузырь или предстательная железа, или инфекция мочевых путей может перейти в активную стадию.
Однако чаще всего такие заболевания проявляются после тяжелых простуд или переохлаждений. Тело от пят до пояса необходимо держать в тепле. Особое внимание уделяем ногам, это предотвратит целый ряд заболеваний. Здесь отлично выручит термобелье. Если такового нет, можно увеличить число слоев одежды, но не увлекайтесь – слишком тесные одеяния мешают кровообращению.
Бывает двух видов: теплосберегающее и влагоотводящее. Какое термобельё выбрать?
Александр Баценко:
7-8 месяцев у нас длится зима. Если мы в этот период не накопили витамин D, не кушаем достаточное количество овощей и фруктов, которые могут заставить наш организм адекватно реагировать на какие-то стрессовые факторы, то мы должны быть готовы к тому, что в межсезонье, весной, зимой или осенью нам будет легче встретиться с этими проблемами.
Если говорить про урологические заболевания, есть четкие рекомендации, которые позволяют сохранить человеческое здоровье вне зависимости от того, что это происходит с мужчиной или женщиной. Первое: мы должны понимать, что если мы передерживаем мочевой пузырь и это происходит на холоде, это спровоцирует проблему 200%.
Если есть какая-то инфекция мочевых путей, ее нужно обязательно контролировать. Для этого нужно обратиться к доктору или просто в поликлинику по месту жительства, сдать анализы мочи, сделать ультразвуковое исследование мочеполовой системы, которое позволит выявить на ранней стадии какие-то заболевания.
Если все-таки это произошло, мы должны правильно себя вести. Первое – это обязательно прийти домой согреться, мы должны обеспечить большой объем теплой жидкости в наш организм. Это промоет наши почки, наш мочевой пузырь, согреет и, таким образом, выведет токсины, продукты распада или бактерии. Согреться обязательно, теплая сидячая ванна. Если мы согреем ноги, таким образом, мы снизим риск развития проблем на 100%.
И помните, при острых заболеваниях показан постельный режим, переносить их на ногах опасно – они с легкостью переходят в хроническую стадию. Поэтому если у вас появились боли внизу живота или паховой области, немедленно обратитесь к терапевту или урологу.