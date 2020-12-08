Прямой эфир

К чему может привести избыток сахара и чем опасны сахарозаменители?

08 декабря 2020 10:15
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Сахар – трендовый продукт, точнее модно придерживаться ЗОЖ и ПП и отказаться от подсластителей. Действительно, если есть возможность перестать употреблять батончики и шоколадки – это положительно скажется на организме, однако с заменителями есть нюансы.  

Разбираемся, что вреднее – сахар или сладкая альтернатива.  

К чему может привести избыток сахара и чем опасны сахарозаменители?-1

Анна Бедрицкая, нутрициолог, диетолог:  
Сахарозаменители имеют отрицательные последствия на здоровье человека. Они портят иммунитет, научно доказано, что они приводят к онкологическим заболеваниям, провоцируют развитие раковых опухолей. Кроме того, они усиливают аппетит. Чтобы человек испытывал сладость, в организме должна развернуться целая биохимия, должна сработать поджелудочная железа, выделиться инсулин. К сожалению, с сахарозаменителями такого не происходит.  

К чему может привести избыток сахара и чем опасны сахарозаменители?-4

Избыток сахара в организме можно сразу заметить на лице: темные круги под глазами, расширенные сосуды и поры, морщинистая сетка. В общем, скрыть злоупотребление сладким не получится.

Витава Брель, врач-дерматолог:  
Избыток сахара снижает синтез коллагена, который отвечает за эластичность и упругость кожи. В результате кожа становится тонкой, шелушится, появляются морщины.  

К чему может привести избыток сахара и чем опасны сахарозаменители?-7

Следующее, что пострадает во внешнем виде, если употреблять слишком много сладостей, – кожный покров головы. Выход один – контролировать употребление любимых десертов.  

Витава Брель:  
При употреблении большого количества углеводов происходит размножение патогенной микрофлоры, грибов рода Candida, развитие кандидоза кожи, себорейного дерматита, разноцветного лишая.  

К чему может привести избыток сахара и чем опасны сахарозаменители?-10

Нужно понимать, что полностью отказаться от сахара трудно, однако прибегать к заменителям – не панацея. Они полезны для тех, у кого есть проблемы с углеводным обменом или сахарным диабетом, в остальных случаях продукты без калорий и с искусственными сахарозаменителями навредят организму – научно не доказано, что они снижают вес, зато к опухолям привести могут.  

К чему может привести избыток сахара и чем опасны сахарозаменители?-13

Анна Бедрицкая:
Стевия – это природный сахарозаменитель, это трава. Он абсолютно безвреден. Даже при длительном применении он имеет нулевую калорийность, он имеет 100%-ую натуральность. В отличие от других сахарозаменителей искусственных, которые провоцируют рост грибков и бактерий в нашем организме, стевия обладает противогрибковой и противобактериальной активностью. Все было бы хорошо, но, к сожалению, сахарозаменители и стевия на вкус достаточно горькие и имеют такой металлический привкус.  

К чему может привести избыток сахара и чем опасны сахарозаменители?-16

Сокращать потребление сахара нужно грамотно. Резкий отказ – это стресс для организма. Начинать следует постепенно. Иначе перееданий после долгого отсутствия сладенького не избежать.  

Анна Бедрицкая:  
Я за то, чтобы в выпечке использовать натуральный сахар и чувствовать этот приятный вкус. Если это будет две столовые ложки сахара в день – в виде чистого и скрытого сахара в пищевых продуктах, я думаю, что нет ничего страшного в этом.  

К чему может привести избыток сахара и чем опасны сахарозаменители?-19

Заменить привычный десерт могут орехи и сухофрукты – стоит обращать внимание, чтобы они не были законсервированы сахаром. 

# Здоровое питание # Здоровье # Анна Бедрицкая # Витава Брель # Диана Лещенко # Фотофакт # Здоровье

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