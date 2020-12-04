Сколько чашек кофе можно выпивать за день, чтобы не навредить здоровью?
Сонливость, усталость, учащенное сердцебиение, головокружение – переизбыток кофе может привести не к тем бодрящим последствиям, ради которых люди употребляют этот напиток.
Разбираемся, сколько чашек в день можно выпивать в день, чтобы не навредить здоровью.
Ирина Автономова, врач-кардиолог:
Есть категория пациентов, которой в некоторых мелких пропорциях 2-3 чашки в сутки, наоборот, рекомендуется в частности для препятствия развития атеросклероза и кальциноза артериальных клапанов. Перебор считается не выше 5-6 чашек в сутки для нормального здорового пациента без сопутствующей патологии, включая сахарный диабет первого типа, инсульт, инфаркт и нарушение ритма, соответственно, глубокой градации.
Всемирная организация здравоохранения советует в день употреблять не более 400 мг кофеина в день, что примерно равно трем-четырем чашкам. Так и давление не будет скакать, и на лице не появится акне.
Витава Брель, врач-дерматолог:
Употребление кофе на ночь может вызвать бессонницу, усилить или ослабить действие отдельных лекарственных препаратов, изменение эмали зубов при частом употреблении, также повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Бодрящий напиток оказывает мочегонное действие и выводит из организма жидкость, что приводит к негативным изменениям: мешкам и синякам под глазами, уставшему виду, мимическим морщинам, появлению целлюлита.
Ирина Автономова:
В цельнозерновом кофе содержится больше кофеина. В растворимом кофе кофеина практически нет, т. е. там от 0,3 до 0,2 вытяжки, поэтому он обладает меньшим побочным эффектом для пациентов сопутствующей патологии, поэтому он более безопасен для развития осложнений: артериальной гипертензии – нарушение ритма.
Еще один сигнал о том, что кофе в вашей жизни стало много – дисбактериоз. Ароматный напиток негативно влияет на кишечную флору и нарушается всасывание пищи. Также переизбыток кофе может привести к стрессу.
Витава Брель:
Кофе стимулирует работу надпочечников, которые вырабатывают гормоны стресса, этими гормонами являются кортизол, адреналин и норадреналин. Кофеин усиливает реакцию организма на стресс.
Негативных последствий можно избежать, если контролировать прием кофе в день. Так, в организме улучшаются процессы кровообращения и обмена веществ, если грамотно употреблять напиток. Кожа станет сияющей и гладкой.