Сколько чашек кофе можно выпивать за день, чтобы не навредить здоровью?

Сонливость, усталость, учащенное сердцебиение, головокружение – переизбыток кофе может привести не к тем бодрящим последствиям, ради которых люди употребляют этот напиток.

Разбираемся, сколько чашек в день можно выпивать в день, чтобы не навредить здоровью.

Ирина Автономова, врач-кардиолог:

Есть категория пациентов, которой в некоторых мелких пропорциях 2-3 чашки в сутки, наоборот, рекомендуется в частности для препятствия развития атеросклероза и кальциноза артериальных клапанов. Перебор считается не выше 5-6 чашек в сутки для нормального здорового пациента без сопутствующей патологии, включая сахарный диабет первого типа, инсульт, инфаркт и нарушение ритма, соответственно, глубокой градации.