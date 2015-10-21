Столичные медики освоили эндопротезирование аорты без разреза

Новости Беларуси. О достижениях, которыми мы гордимся, — речь о прогрессах белорусской медицины. В столице освоили эндопротезирование аорты без разреза. Надо сказать, это альтернатива 5-часовой операции и нескольким дням в реанимации после.

Аневризма аорты — расширение самого главного сосуда в организме человека. Состояние крайне драматичное по своим последствиям. В зоне риска каждый десятый мужчина, перешедший рубеж среднего возраста. В случае разрыва — часто не успевают довести пациента до врача. Протезирование — реальный шанс спасти жизнь. Но обычная так называемая открытая операция — это в среднем около пяти часов: огромная кровопотеря, риск инфаркта прямо во время хирургического вмешательства. Несколько дней в реанимации, а рубцы после такой операции несколько десятков сантиметров. Сегодня в Беларуси есть альтернативный вариант.

Павел Черноглаз, заведующий кабинетом ангиографии 1-ой городской клинической больницы Минска:

Сейчас даже без разреза. Вот эта система доставки и сам протез, он внутрь заложен. Это устройство, которое обладает памятью формы, проводим это устройство в целевое место сосуда. За счет своих упругих свойств, этот эндопротез расширяется и становится в ту зону аорты, в которую мы его планировали поставить. Фактически после этой процедуры наш пациент может на утро пойти домой.

Эндопротезирование без разреза. Небольшой прокол — около часа на операционном столе. Уже сегодня проводится без наркоза — медики используют спинальную анестезию, а готовы и к местному обезболиванию. В год таких операций у нас проводят пару десятков. О белорусской медицине не зря говорят, как об одной из самых доступных. Самое современное оборудование — на таком же работают в лучших клиниках мира. Конечно, сам механизм с протезом стоит недешево, подбирается индивидуально под каждого пациента — получают их белорусы бесплатно.

Постоянное освоение новых высокотехнологичных операций — отличительный знак белорусский медицины. А это показатель не только актуального переоснащения, но и высокой квалификации врачей. Павел Феликсович уже давно оперирует больных с аневризмой аорты. С прошлого года начал применять беспункционное эндопротезирование. И как уверены здесь, с каждым годом число пациентов, получивших шанс благодаря новым достижениям белорусских медиков, будет расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Черноглаз, заведующий кабинетом ангиографии 1-ой городской клинической больницы Минска:

С этого момента риски пациента возвращаются к риску человека без такой патологии.