Более 200 участников уже зарегистрированы на министерскую конференцию ВОЗ в Беларуси

Новости Беларуси. Европейские страны проявили огромный интерес к министерской конференции ВОЗ в Беларуси. Уже зарегистрировано около 200 участников. Среди них представители Министерств, организаций здравоохранения, агентств ООН. Подобная конференция первая в стране.

Площадкой для международной встречи Беларусь стала не случайно. Как отметила директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, у нас самый низкий в СНГ показатель детской смертности, один из самых высоких в Европе показатель иммунизации детей. Есть достижения в области профилактики и лечения туберкулеза, онкологических заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жужанна Якаб, директор Европейского регионального бюро ВОЗ:

Нас радуют ваши достижения в области охраны здоровья. Беларусь является одной из стран, где один из самых низких показателей младенческой смертности. Также я особенно хотела бы отметить уровень иммунизации населения, который превышает 97%, а иногда и вовсе доходит до 99%. Это один из самых высоких показателей в нашем регионе. Хотела бы отметить достижения Беларуси в борьбе с туберкулезом, а также в области профилактики и лечения ВИЧ.