Разработки в сфере здравоохранения Беларуси презентованы 20 октября на международной специализированной выставке в Минске

Новости Беларуси. Европейские страны проявили огромный интерес к министерской конференции ВОЗ в Беларуси. Уже зарегистрировано около 200 участников. Среди них представители министерств, организаций здравоохранения, агентств ООН. Подобная конференция первая в стране.

Светила медицины в Минске встретятся уже завтра, 21 октября. А тем временем сегодня разработки в сфере здравоохранения Беларуси, как еще 8 стран, презентовали в рамках международной специализированной выставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из последних разработок. Диагностировать онкологические заболевания молочной железы позволяет на ранней стадии. Зарубежные аналоги такое белорусское оборудование заменило. Как минимум на 80%.

Владимир Линев, генеральный директор компании по выпуску медицинского рентгенодиагностического оборудования (Беларусь):

В Беларуси установлено наше оборудование в 650 клиниках. Решается задача диагностики таких заболеваний именно в глубинных районах

Уже два десятилетия на рынке. Свою продукцию белорусское предприятие поставляет на экспорт как минимум в 60 стран мира: от Китая до США. Говорят, партнеров можно найти и здесь — на международной выставке. Как-никак на одной площадке около 100 экспонентов из 9 стран. Все настроены на диалог. Медицинский.

Юрай Влчански, директор компании по производству медицинского оборудования (Словакия):

У нас много планов в Беларуси. Мы разговариваем с вашими врачами о том, как они работают, что им нужно продавать, с чем они хотят работать.

Разработки белорусской медицины оценили не только зарубежные партнеры. Во Всемирной организации здравоохранения Беларусь на особом счету. Самый низкий в СНГ показатель детской смертности. Многое сделано для улучшения охраны материнства, в борьбе с туберкулезом и онкологическими заболеваниями. Кроме того, Синеокая занимает ведущее место в мире по доступу населения к медицинским услугам. Делим первое место с Канадой и Брунеем.

Жужанна Якаб, директор Европейского регионального бюро ВОЗ:

Беларусь является одной из стран, где один из самых низких показателей младенческой смертности. Также я особенно хотела бы отметить уровень иммунизации населения, который превышает 97%, а иногда и вовсе доходит до 99%. Это один из самых высоких показателей в нашем регионе.

В ближайшие два дня Беларусь будет принимать Европейскую министерскую конференцию ВОЗ. Впечатляет и масштаб, и количество участников — уже зарегистрировано около 200 человек. Среди них представители министерств, организаций здравоохранения, агентств ООН. Площадкой для форума такого высокого уровня наша страна стала не случайно.

Василий Жарко, министра здравоохранения Республики Беларусь:

Мы хорошо шагнули в области высоких технологий. У нас нет вспышек инфекционных заболеваний. На фоне роста онкологических заболеваний, у нас ежегодно идет снижение смертности.

Подобная конференция станет первой в стране. По ее результатам будет подписана Минская декларация. Организаторы уверены: форум поможет изучить лучшие практики стран Европейского региона и позволит рассказать о достижениях нашей страны международному медицинскому сообществу.