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Польза бассейна для оздоровления организма человека

21 октября 2015 08:23
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Если под боком нет океана, сойдёт и бассейн. В последнее время, когда сезон летних отпусков закончился, посещение бассейна становится особенно актуальным, пожалуй, до самого следующего лета.

Ведь с сентября по май погодные условия не позволяют нам поплавать в озере или речке. А бассейн - один из самых простых и приятных способов в любое время года получить хорошую порцию бодрости и вернуть телу тонус.

Несомненно, плавание укрепляет общий иммунитет организма и практически не имеет противопоказаний. Однако, поскольку в бассейне обычно всегда тепло и влажно, он считается благоприятным местом для размножения различных бактерий и микроорганизмов. Поэтому, если вы собрались в общественный бассейн, то следует, прежде всего, обратиться к врачу для получения справки.

# Полезные советы # Здоровье # Консультация врача # Фотофакт # Консультация врача # Светлана Гайшун

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