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Какие косметические процедуры можно делать только поздней осенью и зимой?

05 февраля 2016 08:25
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Как вернуть молодость коже лица? Этим вопросом задавались ещё древние египтяне и греки. В качестве средств борьбы со старением находчивые предки применяли абразивные материалы, масла и выжимки из лекарственных растений. Ещё до нашей эры люди избавлялись от морщин с помощью припарок с серой, горчицей и известняком! О последствиях таких воздействий на кожу сегодня нам мало что известно. Однако современные процедуры по улучшению внешнего вида также окутаны множеством мифов. 

Иногда у людей есть прямые показания к лечению лазером. К примеру, гемангиомы или крупные родинки, которые доставляют неудобство. Но из-за страха ещё более усугубить ситуацию, многие так и не обращаются к врачу. 

Самый распространённый миф о том, что любые лазерные операции нужно проводить только в осенне-зимний период, когда солнечные лучи наименее активны. 

# Косметология # Здоровье # Фотофакт # Анна Сребренкова # Эдгар Гинюк

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