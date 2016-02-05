Какие косметические процедуры можно делать только поздней осенью и зимой?

Как вернуть молодость коже лица? Этим вопросом задавались ещё древние египтяне и греки. В качестве средств борьбы со старением находчивые предки применяли абразивные материалы, масла и выжимки из лекарственных растений. Ещё до нашей эры люди избавлялись от морщин с помощью припарок с серой, горчицей и известняком! О последствиях таких воздействий на кожу сегодня нам мало что известно. Однако современные процедуры по улучшению внешнего вида также окутаны множеством мифов.

Иногда у людей есть прямые показания к лечению лазером. К примеру, гемангиомы или крупные родинки, которые доставляют неудобство. Но из-за страха ещё более усугубить ситуацию, многие так и не обращаются к врачу.

Самый распространённый миф о том, что любые лазерные операции нужно проводить только в осенне-зимний период, когда солнечные лучи наименее активны.