«Среднестатистический обед в фастфуде может обойтись в 2 000 ккал, а это фактически весь дневной рацион»

История фастфуда берёт своё начало с эпохи античности. Древние римляне были настолько ленивы, что категорически отказались от идеи приготовления еды в домашних условиях. Первые закусочные пользовались такой бешеной популярностью, что можно утверждать: среднестатистический римлянин съедал за жизнь на порядок больше фастфуда, чем любой житель Нью-Йорка наших дней. Промышленной индустрией «Быстрая еда» стала только в 20-ые в Америке. Однако даже в то время потребители начали догадываться: бургеры по 5 центов – далеко не самая полезная пища. Марта Марудова, диетолог:

Сама по себе эта еда высококалорийная. Она содержит далеко не полезные составляющие и при регулярном употреблении может привести и к набору веса, и к определённым проблемам в состоянии здоровья. В фастфуде можно набрать очень много и очень быстро по одной простой причине, что среднестатистический обед в фастфуде может обойтись в практически 2 000 ккал, а это фактически весь дневной рацион обычного человека.

Доктора настаивают: на фастфуде люди набирают массу со страшной скоростью. А, как известно, избыточный вес провоцирует множество сопутствующих заболеваний. Марта Марудова:

Обостряются все хронические заболевания, если они имелись. Большой удар на себя принимает печень – орган, который пропускает в себя всё, потому что еда быстрая, она очень жирная, солёная, она напичкана всем неполезным и фактически человек сам себя губит этой едой в больших дозировках.

Бытует миф: фастфуд – это пищевой наркотик, который вызывает привыкание. Врачи уверены: это – не фигура речи. Марта Марудова:

Привыкание фастфуд вызывает за счёт тех добавок, например, глутамат натрия, который там есть. За счёт большого количества сахара, который тоже является одним из таких пищевых наркотиков и имеет свойства того, что человек постоянно его употребляет, и хочет его вновь и вновь, ещё и ещё.

«Всё – яд, всё – лекарство», – говорил Парацельс. С этим утверждением согласны и диетологи XXI века. Оказывается, если отказаться от нескольких ингредиентов и позиций в меню, фастфуд будет не просто вкусным, но и полезным элементом рациона. Марта Марудова:

Если мы возьмём греческий салат, креветки, воду или кофе без молока, то калорийность нашего обеда или ужина будет уже гораздо меньше, чем это могло бы быть. Если мы говорим о гамбургере или чизбургере, можно убирать булку, оставляя зелень, например, кусок мяса и там прослойку из сыра, помидоров и какой-то другой зелени. Это уже будет менее калорийно и более полезно. Поэтому снижать вес на фастфуде можно исключительно, придирчиво относясь к килокалориям и к составу того, что мы едим.