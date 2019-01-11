Спорт без границ. В минских бассейнах будут обучать особенных детей плаванию

Новости Беларуси. В минских бассейнах открыт набор в инклюзивные группы обучения плаванию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Дети солнца» и «дети дождя», как еще называют ребят с синдромом Дауна и аутизмом, также, как и их здоровые сверстники, учатся нырять и держаться на воде.

Положительные эмоции и мам и детей буквально «бьют фонтаном» через край маленького бассейна. Вот так, в не совсем обычной для себя среде, эти дети учатся плавать, общаться со сверстниками и адаптироваться в жизни. На первый взгляд даже не определишь, какой из этих малышей особенный.

Ирина Пташник, мама:

Стоят диагнозы, не стоят – не важно. Ребенку нужно плавать в бассейне.

Для детей с особенностями такие занятия стали настоящим спасательным кругом или даже целительным эликсиром. Вода все прячет и дает одинаковые возможности для каждого. Светлана Обыскалова делает акцент на невозможное.

Всего два месяца понадобилось трехлетнему Мише, чтобы вот так просто начать нырять и стоять на ножках, хотя в обычной жизни мама его носит на руках. Пока занятия индивидуальные, ведь Миша только научился доверять своему тренеру.

Наталья Мороз, мама:

Поражение ЦНС. У нас есть группы, где мамы общаются и вот по рекомендации. Очень буду рада, когда он научиться плавать. Ну, а соревнования… Посмотрим, может быть чемпион у нас растет.





На данный момент они делают первые шаги как в спорте, так и в жизни. Но ведь это только начало. Самое главное – это не научиться плавать, а знать, где проводить дальнейшие тренировки. Амбиции – попасть в большой спорт. Но этот бассейн рассчитан только для детей до 6-ти лет.