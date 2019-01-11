Спорт без границ. В минских бассейнах будут обучать особенных детей плаванию
Новости Беларуси. В минских бассейнах открыт набор в инклюзивные группы обучения плаванию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Дети солнца» и «дети дождя», как еще называют ребят с синдромом Дауна и аутизмом, также, как и их здоровые сверстники, учатся нырять и держаться на воде.
Положительные эмоции и мам и детей буквально «бьют фонтаном» через край маленького бассейна. Вот так, в не совсем обычной для себя среде, эти дети учатся плавать, общаться со сверстниками и адаптироваться в жизни. На первый взгляд даже не определишь, какой из этих малышей особенный.
Ирина Пташник, мама:
Стоят диагнозы, не стоят – не важно. Ребенку нужно плавать в бассейне.
Для детей с особенностями такие занятия стали настоящим спасательным кругом или даже целительным эликсиром. Вода все прячет и дает одинаковые возможности для каждого. Светлана Обыскалова делает акцент на невозможное.
Всего два месяца понадобилось трехлетнему Мише, чтобы вот так просто начать нырять и стоять на ножках, хотя в обычной жизни мама его носит на руках. Пока занятия индивидуальные, ведь Миша только научился доверять своему тренеру.
Наталья Мороз, мама:
Поражение ЦНС. У нас есть группы, где мамы общаются и вот по рекомендации. Очень буду рада, когда он научиться плавать. Ну, а соревнования… Посмотрим, может быть чемпион у нас растет.
На данный момент они делают первые шаги как в спорте, так и в жизни. Но ведь это только начало. Самое главное – это не научиться плавать, а знать, где проводить дальнейшие тренировки. Амбиции – попасть в большой спорт. Но этот бассейн рассчитан только для детей до 6-ти лет.
Светлана Обыскалова, тренер по плаванию:
Благодаря передвижениям в воде, которые, к сожалению, по каким-то причинам невозможны на суше, ребенок развивается. В мире есть паралимпийские соревнования, дефлимпийские игры и специальные для людей с синдромом Дауна. Не надо замыкаться в себе. Очень многие тренеры в разных дисциплинах ждут ваших детей.
Мест, куда могут привести особенных детей для занятия спортом, не так уж много. Как и специалистов, которые готовы заниматься с детьми совершенно бескорыстно. И все же такие люди есть, а значит, у малышей с особенностями развития есть надежда на полноценную жизнь.