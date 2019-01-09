Изменяют порядок выдачи и оформления больничных. Что нужно знать пациентам?

С 31 января 2019 года меняется порядок выдачи и оформления больничных листов. Что нужно знать пациентам, мы спросили главного врача 7-ой столичной поликлиники в программе «Большой город».

Сергей Дечко, главный врач 7-й городской поликлиники г. Минска:

Всё делается во благо пациента. И эти изменения носят, в первую очередь, социальную ориентацию. Что касается порядка выдачи: как до этого пациент приходил в поликлинику, беседовал с врачом и получал на руки свой бланк листка нетрудоспособности – это всё останется.

Вместе с тем, будет ряд существенных изменений, но они будут постепенные. Во-первых, наши листки нетрудоспособности хоть и изменятся, потому что будет уже новая форма, но тот тираж, который заказан листков нетрудоспособности текущего образца, до того момента, пока он не будет полностью реализован, мы с вами будем продолжать использовать эти ставшие привычными уже и бланки листков нетрудоспособности для тех, кто работает, и справки о временной нетрудоспособности для учащихся.