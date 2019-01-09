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День на перемещение: новшество для мам в декрете, дети которых лежали в больнице

09 января 2019 13:30
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С 31 января 2019 года меняется порядок выдачи и оформления больничных листов. Что нужно знать пациентам, мы спросили главного врача 7-ой столичной поликлиники в программе «Большой город».

Сергей Дечко, главный врач 7-й городской поликлиники г. Минска:
Коснётся нововведение в части получения дня на перемещение из организации здравоохранения стационарного типа. То есть, если была какая-то госпитализация в условия больницы, и эта больница удалена или это попадает на праздники, какие-то выходные дни, мамы (речь идёт об изменениях выдачи листков нетрудоспособности матерям, находящимся в декретном отпуске – ред.) будут получать, естественно, по рекомендации врача, дополнительный день в сроке, чтобы успеть непрерывно появиться в поликлинике или другом учреждении здравоохранения по месту жительства.

# Поликлиники в Минске # Здоровье # Сергей Дечко

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