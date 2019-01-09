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«Необязательно брать подтверждение того, что ребёнок посещает детсад». Новый порядок выдачи больничных для матерей в декрете

09 января 2019 12:56
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С 31 января 2019 года меняется порядок выдачи и оформления больничных листов. Что нужно знать пациентам, мы спросили главного врача 7-ой столичной поликлиники в программе «Большой город».

Сергей Дечко, главный врач 7-й городской поликлиники г. Минска:
Матерям, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет или по досмотру за детьми-инвалидами до 18 лет, изменяется вопрос выдачи им листка нетрудоспособности.

Что касается детей до 3 лет, то теперь, если мама находится в декретном, ей совершенно не обязательно будет брать подтверждение того, что ребёнок посещает детский сад – так называемые организованные коллективы. На сегодня, чтобы получить листок нетрудоспособности, мама должна была предъявить то, что ребёнок организован.

# Поликлиники в Минске # Здоровье # Сергей Дечко

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