Современное медоборудование установили 23 июля в «РНПЦ оториноларингологии» в Минске

Новости Беларуси. Дополнительное медоборудование для раннего выявления и диагностики нарушений слуха у детей передали 23 июля в столичное РНПЦ отриноларингологии. В течение года им планируют оснастить больницы и роддомы по всей республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современное оборудование — это так называемые КСВП для объективной диагностики патологий и скрининговые аппараты для проверки слуха. Они помогут выявить какие-либо проблемы уже на 5-ом и даже 3-ем дне жизни ребёнка.

Аппараты передали белорусским медикам в рамках национальной программы, направленной на раннее выявление нарушений слуха у детей.

Со слезами на глазах и с надеждой на выздоровление. О болезни маленького внука она просто не может говорить спокойно. В столицу с 4-летним Матвеем Любовь Ивановна приехала из Осипович за консультацией и профессиональным лечением. Правильно диагностировать заболевание местные врачи не смогли.

Любовь Грень:

Нам надо было как-то раньше попробовать обратиться сюда, в центр этот, чтобы нам помогли.

В итоге — операция. А ведь во многих случаях тяжёлых последствий можно избежать, вовремя диагностировав нарушения слуха - до полугодовалого возраста. Специально для этого новое оборудование — скрининговые аппараты для проверки слуха и так называемые КСВП для объективной диагностики патологий и выявления степени снижения слуха. Преимущества их ощутимы. Об этом говорят сами медики.

Наталья Синякова, заведующая отделением функциональной диагностики ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии»:

У меня есть возможность проверить у ребенка почастотно слух. В связи с этитм будет лучшая диагностика слуха, будет точно настройка слухового аппарата и, соответственно, будет у ребёнка лучше слух.

Как правило, на тысячу новорождённых приходится один плохо слышащий ребёнок. Таковы данные мировой статистики. В Беларуси цифры теже. Только в базе столичного РНПЦ более 4 тысяч плохослышащих детей. Одним словом, проблема актуальна. Поэтому новыми аппаратами оснастить планируют не только столичные медучреждения, но также больницы и роддомы по всей республике. Выявлять патологии можно будет на 5-ые и даже 3-ье сутки после рождения ребёнка. До выписки из роддома.

Людмила Макарина-Кибак, директор ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии»:

Если нарушения слуха будут выявлены, они будут обследованы либо в областных центрах, либо у нас в Республиканском центре. И вовремя смогут получить адекватную помощь. То есть либо будут слухопротезированы дети - будут луховые аппараты, либо глухим детям будет выполнена кохлеарная имплонтация, чтобы к 3 годам они смогли заговорить, как и все дети.

Реализуются новые медицинские аппараты в рамках национальной программы. Свои усилия Минздрав и Международный благотворительный фонд объединили ещё в сентябре, чтобы дать шанс на выздоровление. Ведь своевременный диагноз не что иное, как залог результативного лечения.

Наталья Маханько, директор Международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс»:

Закупается всего 372 единицы медицинской техники. Она будет поставлена в детские больницы, поликлиники, родильные дома.

Пока оборудование закуплено частично. Сейчас оно поставляется в Гродненскую и Минскую области, столицу. В остальную часть республики медицинские новинки поступят уже к концу лета.