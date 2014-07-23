Шесть продуктов, которые не рекомендуется есть на завтрак

Завтрак - самый важный прием пищи. Поэтому он должен быть максимально полезным. Знаете ли вы что нельзя есть с утра пораньше? Мы подскажем!

1. Цитрусовые.

Цитрусовые натощак - угроза желудку. Может развиться или обостриться гастрит. К тому же апельсины, мандарины, грейпфруты - виновники аллергии и перед тем, как их съесть, рекомендуем плотно позавтракать. К примеру, овсяной кашей. Именно она - то, что нужно с утра: оздоравливает организм, обладает омолаживающим эффектом и даже удлиняет жизнь! И только после нее цитрусы принесут пользу.

2. Бананы.

Любите съедать на завтрак банан? Будьте осторожны! В бананах содержится много магния, который влияет на деятельность сердечно-сосудистой системы. Если ежедневно употреблять этот фрукт по утрам, можно нарушить кальциево-магниевый баланс. Соблюдайте меру!

3. Сырые овощи.

Казалось бы, какой вред могут принести свежие овощи? Однако в них содержится кислота, которая раздражает слизистую оболочку желудка. Особенно вредны с утра томаты. Кислота, которой богаты помидоры - виновники возникновения поджелудочного камня. Чеснок также не рекомендуется, и не только из-за неприятного запаха. В нем содержится вещество алексин, которое раздражает желудок и может привести к спазмам желудка. Лучше всего чеснок термически обрабатывать на пару.

4. Йогурт.

Считается, что йогурт - идеальный завтрак. Оказывается, что утром организму не нужна помощь йогуртовых бактерий. Польза продуктов натощак равна нулю! Полезнее всего съесть его через 2-3 часа после завтрака.

5. Холодные напитки.

Холодные напитки не могут запустить процесс пищеварения с утра. Они могут только вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и обострить хронические заболевания. Лучше выпить натощак стакан воды комнатной температуры.

6. Кофе и сладости.

Не можете проснуться с утра без чашечки кофе? Лучше отказаться от бодрящего напитка натощак! Он раздражает слизистую оболочку, повышает секрецию желудочного сока и может спровоцировать проявление гастрита. Чай - хорошая альтернатива. Главное - не пить его со сладостями! Ведь после пробуждения поджелудочная железа не способна выработать нужное количество инсулина. В результате уровень сахара в крови может повыситься. Так и до сахарного диабета недалеко!

Если не употреблять на завтрак все эти продукты, вы сохраните здоровье. Приятного аппетита!