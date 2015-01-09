Скорая медицинская помощь: дежурство и курьезные случаи в новогоднюю ночь

Народ празднует, веселится, а для медицинских работников это пора особого напряжения и подготовки.

Павел Удот, заместитель главного врача Городской станции скорой медицинской помощи:

В новогодние праздники мы работаем как и в обычные дни, в нашем рабочем режиме. Для обслуживания практически 2,5 млн населения Минска на сегодняшний день работают 153 бригады скорой медицинской помощи.

Виктор Юркин, врач службы скорой медицинской помощи:

У нас есть жесткие нормативы, которые регламентируют доезд наших бригад скорой медицинской помощи в зависимости от приоритета вызова.

Некоторые люди не совсем серьезно относятся к работе скорой медицинской помощи и могут вызывать, допустим, скорую помощь котенку.

Может помочь звонок врачу-консультанту станции скорой помощи

Виктор Юркин:

Мы можем рекомендовать нашим гражданам обращаться по телефону 294-23-71 и задавать вопросы в случае возникновения каких-то внезапных заболеваний.

Чаще с какими ситуациями празднующие жители города Минска обращаются в службу 103?

Павел Удот:

Можно выделить несколько основных поводов для обращения в наши службы: гололедные травмы, обморожения и общее переохлаждение и отравления.

Одно из распространенных последствий затяжных новогодних празднований — тяжелое алкогольное отравление.

Андрей Богдан, заведующий токсикологическим отделением Больницы скорой медицинской помощи:

Новый год — национальный праздник, праздник веселья, который сопровождается приемом горячительных напитков.

Симптомы алкогольного отравления

Андрей Богдан:

Слабость, тошнота, рвота, падение или повышение давления. Когда у человека есть угрожающие жизни осложнения, то есть нарушение дыхания, нарушения проводимости сердечного ритма, первоначально мы должны устранить эту симптоматику. Потом наши действия направлены на удаление не всосавшегося яда. Есть некий временной промежуток, когда еще поступивший яд еще не всасывается в кровь, он концентрируется в пищеварительном тракте.

Иногда алкоголь становится причиной попадания в токсикологическое отделение не напрямую, а косвенно.

Андрей Богдан:

Молодой человек в нетрезвом состоянии ночью заваривал себе кофе. Насыпал кофе в чашку, заварил, выпил и лег спать. Когда проснулся и посмотрел на себя в зеркало, он увидел там черного человека — он вместо кофе заварил себе чернила для принтера.

Врач-токсиколог советует

Андрей Богдан, заведующий токсикологическим отделением Больницы скорой медицинской помощи:

Знать свою норму, прежде всего, оставаться людьми, ни в коем случае не покупать спиртные напитки с рук, если вы чувствуете, что вы получили отравление, не заниматься самолечением, доверять врачам, обращаться за медицинской помощью.

Ожоговые травмы

Владимир Лещенко, заведующий ожоговым отделением Больницы скорой медицинской помощи:

Чаще всего это бытовые травмы, ожоги горячей жидкостью, пламенем. Встречаются случаи с пиротехникой: ожоги, рваные раны вследствие взрыва пиротехники.

Были пациенты, которые то в таз с кипятком могли сесть, в бане вместо холодной воды окатиться кипятком.

В случае получения ожоговой травмы иногда жизненно важным является правильная первая помощь.

Владимир Лещенко, заведующий ожоговым отделением Больницы скорой медицинской помощи:

Холодная вода. Остановить действие температурного агента.

В период новогодних праздников угрозы нашему здоровью становится шампанское.

Владимир Рубис, заведующий отделением микрохирургии 10-й городской больницы Минска:

Надо быть очень осторожным с открытием шампанского, не направлять его на соседа, использовать полотенце.

2-3 пациента получают тяжелые травмы, которые приводят к потере глаза как органа. Прямой удар или рикошет. Самый страшный, конечно, прямой удар, когда глазное яблоко идет на разрыв.

Петарды залетают в глаза тоже. Бывают шутка такая — бросить петарду в лицо.

Если глазное яблоко повреждено, начинать его промывать или еще что-то, то можно еще больше навредить, поэтому асептическая повязка (или любой повязкой закрыть глаз)и доставить в ближайшее лечебное учреждение.

Павел Удот:

Мира и добра, здоровья в семьях в Новом году!