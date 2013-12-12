«Солигорскводоканал» очищает воду из шести артезианских скважин под композиции Бетховена, Моцарта и звуки природы

Новости Беларуси. Живая вода. Необычные инновации внедряют коммунальные службы Солигорска: воду на местном водоканале заряжают положительными эмоциями, а точнее, классической музыкой. Перечень произведений подбирали с помощью преподавателей и учащихся школы искусств. В плейлист вошли произведения как белорусских, так и зарубежных композиторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местной жительнице Галине Ивановне можно только позавидовать... Женщина нашла эликсир молодости! Принимать его можно практически в неограниченном количестве, а находится живительный источник прямо в квартире. Формула простая: H2O, но эту воду обычной назовешь едва ли...

Наукой давно доказано: вода способна впитывать информацию. На Солигорском водоканале решили учесть это свойство. Теперь здесь круглосуточно звучит музыка. В плейлисте более трехсот композиций. В основном — классика. В сопровождении Бетховена, Моцарта или звуков природы вода не только очищается, но и заряжается положительными эмоциями.

Михаил Дмитриев, директор КУП «Солигорскводоканал»:

Мы создали вот этот оазис для воды. Я считаю после прохождения воды в емкостях, когда звучит такая музыка, вода оживает еще больше.

Модернизированный узел очищает воду из шести артезианских скважин. Пока специальные фильтры доводят до состав нормы, умиротворяющие мелодии снимают негатив. Кстати, положительный эффект музыкальной терапии ощутили и сами сотрудники.

Анжела Дружинина, оператор-технолог КУП «Солигорскводоканал»:

Когда звук музыки меняется, шум воды тоже меняется - то тише, то громче.

Заряженная музыкой вода скоро появится и в бутылках. К запуску уже готов новый цех, а пока водой с позитивной энергетикой обеспечены около трети солигорских квартир. Вот и Галина Ивановна позабыла, для чего на кухне фильтры. Да и блюда, приготовленные на заряженной жидкости, приобрели особый вкус. Кстати, положительный эффект чудо-воды можно усилить самому, считает женщина. Исключительно добрым словом.