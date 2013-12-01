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1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

01 декабря 2013 14:20
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Новости Беларуси. Национальная библиотека Беларуси засияет красными огнями - в знак солидарности с ВИЧ-положительными людьми. В некоторых райцентрах Минской области запустили в небо белые шары - символ душ умерших от СПИДа. 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках  его проходит международная акция — знаковые архитектурные объекты по всему миру подсвечивают красными огнями. К кампании присоединились - Лондон, Париж, Мадрид и Киев.

Сейчас с положительным диагнозом в Беларуси живут около 12 тысяч человек. Из них почти половина — в Гомельской области.

# Здоровье # ВИЧ/СПИД

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