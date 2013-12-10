Зависите от лайков в социальных сетях? Пора к врачу

. Беспрерывный поток новостей, связь с внешним миром, количество виртуальных друзей, перевалившее за сто - вместе с Интернетом, пришло время «Интернет-аддикции» - зависимости от веб-серфинга.

Алевтина Грицышина, психолог:

Когда человек ни дня, ни часа не может прожить без Интернета, без компьютера. Когда все его мысли там, он весь сам там, в Интернете и жизнь вне сети кажется ему скучной, проблемной.

Зашел в Интернет на минутку, а очнулся спустя несколько часов - если это о вас, то вы интернетзависимы. К слову, пока вы «беззаботно» плаваете в сети, термин «Интернет-аддикции» уже внесен в справочник психиаторов.

Алевтина Грицышина, психолог:

Благодаря Интернету такие люди могут забыться, «уйти» в другую реальность, комфортно себя в ней чувствовать.

Соцопрос: Сколько часов в день вы проводите в интернете?

«В Интернете, в среднем, провожу 10 часов в день, в социальных сетях час»

«В среднем выходит где-то 4 часа в день, особенно часто сижу в соцсетях»

«Достаточно долго, даже на работе, когда нахожусь, дома»

«Ну не знаю, часов 5 в соцсетях».

Общение в социальных сетях - основное времяпрепровождение интернетзависимых людей. Возможность стать лучше, или вообще другим человеком, тысячи друзей и поклонников не выходя из дома, - время на реальность вовсе тратить незачем. Такие люди все в себя уходят с головой, а в самой, что ни на есть реальности удивить их просто невозможно. Комплименты принимаются только в виде «лайков».

Алевтина Грицышина, психолог:

Что такое «лайки»? «Лайки» - это подтверждения того, что мы кому-то нравимся, что нас одобряют. Они вызывают в нас приятные чувства, поэтому мы все стремимся их получить. Ничего плохого нет в том, что человек радуется «лайку». Но другое дело, когда человек зависим от них, его настроение резко меняется.

Самый простой и доступный всем способ победить интернетзависимость - обрести другую реальность. Живое общение, спорт, здоровый, нормированный сон, затягивают, порой, больше, чем сети интернет-паутин. Живите реальной жизнью, рекомендуют в программе «Утро» на СТВ.