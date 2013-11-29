Минская городская больница скорой медицинской помощи отмечает 35-летие

Новости Беларуси. Юбилейная дата. 35 лет назад Минская городская больница скорой помощи приняла первого пациента. Сейчас это одна из крупнейших клиник не только в городе, но и в республике. Медучреджение постоянно совершенствуется. Только за год приобрели современные ультразвуковые аппараты, цифровой рентген и мониторные системы. А в ближайшем будущем планируют открыть кардиологическое отделение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В БСМП работает единственное в стране отделение сочетанной травмы: именно сюда привозят пострадавших в ДТП и чрезвычайных ситуациях.

Вячеслав Шило, главный врач УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»:

Ежегодно идет переоснащение, что позволяет, конечно, внедрять новые методы лечения, получать хорошие результаты, сокращать сроки лечения, ставить пациентов наших на ноги в кратчайшие сроки и с хорошим результатом.